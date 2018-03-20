ЧС-2018 у Росії: Дуда не поїде на футбольні змагання

Президент Польщі Анджей Дуда вирішив не їхати як гість від Польщі на Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться влітку в Росії. Зазначим, що мовиться про відкриття футбольних змагань.

Про це в ефірі радіо RMF.FM заявив міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський.

"Учора президент прийняв рішення: він не братиме участі як представник Польщі в чемпіонаті світу в Росії", – сказав Щерський.

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До слова, міністр також повідомив, що Дуда не надішле вітання президентові Росії Володимирові Путіну за результатами виборів.

До слова, слідом за НТКУ Чемпіонат світу з футболу-2018 в Росії відмовилися транслювати "Медіа Група Україна", до якої входять телеканали "Україна", "Футбол 1"/ "Футбол 2".