ЧС-2018 у Росії: Дуда не поїде на футбольні змагання
Президент Польщі Анджей Дуда вирішив не їхати як гість від Польщі на Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться влітку в Росії. Зазначим, що мовиться про відкриття футбольних змагань.
Про це в ефірі радіо RMF.FM заявив міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський.
"Учора президент прийняв рішення: він не братиме участі як представник Польщі в чемпіонаті світу в Росії", – сказав Щерський.
Читайте також: Чи їхати фанам на чемпіонат світу з футболу до Росії: відповідь Порошенка
До слова, міністр також повідомив, що Дуда не надішле вітання президентові Росії Володимирові Путіну за результатами виборів.
До слова, слідом за НТКУ Чемпіонат світу з футболу-2018 в Росії відмовилися транслювати "Медіа Група Україна", до якої входять телеканали "Україна", "Футбол 1"/ "Футбол 2".