Президент Польщі не буде вітати Путіна з перемогою: відома причина

Президент Польщі Анджей Дуда не надішле привітань Володимиру Путіну з перемогою на виборах президента Російської Федерації.

Про це заявив шеф канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський в ефірі радіостанціі RMF FM.

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"Президент не вишле поздоровлень пану президенту Путіну в зв'язку з голосуванням, яке відбулося в Росії", – сказав він.

За словами Щерського, польський лідер "не вважає, що це хороший момент для привітань".

При цьому він не виключив, що Дуда направить "формальні, дипломатичні привітання" Путіну з нагоди інавгурації.

Нагадаємо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 99,81% голосів, на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.



Колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив, що більшість західних лідерів не привітали Володимира Путіна з черговим успіхом на виборах, бо вважють їх "несправжніми" та такими, які не відповідають демократичним стандартам.