12:03
20 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-5°C
-5°C -13°C
  • середа
    -2°C -7°C
  • четвер
    -2°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -5°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путінські вибори. Вуса Грудиніна
Вєсті Кремля
22:16, 19 березня
Вєсті.UA. Сумка Савченко. Пінгвіни проти українців
Вєсті.UA
19:30, 19 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Президент Польщі не буде вітати Путіна з перемогою: відома причина

812 Читать новость на русском
Дуда не буде вітати Путіна з перемогою
Дуда не буде вітати Путіна з перемогою / Фото з відкритих джерел

Президент Польщі Анджей Дуда не надішле привітань Володимиру Путіну з перемогою на виборах президента Російської Федерації.

Про це заявив шеф канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський в ефірі радіостанціі RMF FM.

Читайте також: Хто вітав Путіна з перемогою на виборах: у Кремлі похвалилися кількістю

"Президент не вишле поздоровлень пану президенту Путіну в зв'язку з голосуванням, яке відбулося в Росії", – сказав він.

За словами Щерського, польський лідер "не вважає, що це хороший момент для привітань".

При цьому він не виключив, що Дуда направить "формальні, дипломатичні привітання" Путіну з нагоди інавгурації.

Нагадаємо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 99,81% голосів, на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив, що більшість західних лідерів не привітали Володимира Путіна з черговим успіхом на виборах, бо вважють їх "несправжніми" та такими, які не відповідають демократичним стандартам.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Вибори в Росії 2018 Новини Польщі Анджей Дуда
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Зачистка клептократов в Верховной Раде: нужно ликвидировать старые схемы
сьогодні, 12:01 Зачистка клептократов в Верховной Раде: нужно ликвидировать старые схемы
Віталій Кулик 8
Великий піст 2018: календар харчування на кожен день
сьогодні, 10:05 Великий піст 2018: календар харчування на кожен день
21887
сьогодні, 10:02 "Складки часу": розчарування, притрушене блискітками
Юлія Ліпенцева 671
Ганебне ставлення до солдат: як українські військові живуть у багнюці
сьогодні, 09:00 Ганебне ставлення до солдат: як українські військові живуть у багнюці
Дмитро Гнап 1132
Корупція без кордонів: як і чому ЄС закрив модернізацію наших кордонів
сьогодні, 08:31 Корупція без кордонів: як і чому ЄС закрив модернізацію наших кордонів
Михайло Поживанов 979
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук