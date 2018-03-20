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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО
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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Чому світ ігнорує переобрання Путіна: пояснення дипломата

1694 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / fakty.ictv.ua

Більшість західних лідерів не привітали Володимира Путіна з черговим успіхом на виборах, бо вважють останні "несправжніми" та такими, які не відповідають демократичним стандартам.

Таку думку висловив колишній посол США в Україні Джон Гербст, повідомляє "Укрінформ".

"Деякі лідери привітали Путіна, але їх не так уже й багато. Причина, чому інші не зателефонували, полягає в тому, що ці вибори не були справжніми", – сказав дипломат.

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Він зазначив, що у дипломатичній практиці з перемогою прийнято вітати у перші 24 години після проведення виборів.

Окрім того Гербст вказав і на нестійке економічне становище в Росії, яке має президент Путін на початку свого нового терміну.

Російська економіка має дуже низькі показники зростання, і зараз ми спостерігаємо період стагнації, застою. Це може тривати впродовж певного часу,
– сказав екс-посол.

На його думку, ситуація в Росії піде на краще, коли зміниться чинне керівництво держави,а це "може тривати більше десятка років".

Нагадаємо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 99,81% голосів, на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.

Теги: Новини політики Володимир Путін Вибори в Росії 2018 Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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