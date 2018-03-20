Чому світ ігнорує переобрання Путіна: пояснення дипломата

Більшість західних лідерів не привітали Володимира Путіна з черговим успіхом на виборах, бо вважють останні "несправжніми" та такими, які не відповідають демократичним стандартам.

Таку думку висловив колишній посол США в Україні Джон Гербст, повідомляє "Укрінформ".

"Деякі лідери привітали Путіна, але їх не так уже й багато. Причина, чому інші не зателефонували, полягає в тому, що ці вибори не були справжніми", – сказав дипломат.

Читайте також: Ми не здивовані результатом: у США прокоментували перемогу Путіна на виборах

Він зазначив, що у дипломатичній практиці з перемогою прийнято вітати у перші 24 години після проведення виборів.

Окрім того Гербст вказав і на нестійке економічне становище в Росії, яке має президент Путін на початку свого нового терміну.

Російська економіка має дуже низькі показники зростання, і зараз ми спостерігаємо період стагнації, застою. Це може тривати впродовж певного часу,

– сказав екс-посол.

На його думку, ситуація в Росії піде на краще, коли зміниться чинне керівництво держави,а це "може тривати більше десятка років".

Нагадаємо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 99,81% голосів, на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.