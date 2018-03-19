"Ми не здивовані результатом": у США прокоментували перемогу Путіна на виборах

Офіційний Вашингтон утримався від привітань на адресу Володимира Путіна, який здобув перемогу на виборах президента Росії. Там також зазначили, що президент США Дональд Трамп не зателефонує привітати із перемогою російського лідера.

Про це повідомляє Reuters.

Перебуваючи на борту президентського літака, представник Білого дому Хоган Джідлі повідомив, що США все-таки продовжать співпрацювати з Росією в тих сферах, де це можливо.

Читайте також: У Путіна переконують, що його привітав Макрон: у президента Франції оприлюднили інші деталі

Ми працюватимемо над тим, щоб розвивати відносини з Росією і змушувати платити, коли Росія загрожує нашим інтересам, але ми також шукатимемо те, де можна працювати разом, коли це слугує нашим інтересам,

– сказав Джідлі.

"Ми не здивовані результатом", – зазначив чиновник, коментуючи результати виборів.

Нагадаємо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 99,81% голосів, на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.