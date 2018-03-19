22:21
19 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-13°C
-5°C -13°C
  • вівторок
    -5°C -13°C
  • середа
    -2°C -7°C
  • четвер
    -2°C -8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путінські вибори. Вуса Грудиніна
Вєсті Кремля
22:16, сьогодні
Вєсті.UA. Сумка Савченко. Пінгвіни проти українців
Вєсті.UA
19:30, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

"Ми не здивовані результатом": у США прокоментували перемогу Путіна на виборах

218 Читать новость на русском
Трамп не вітатиме Путіна з перемогою на виборах президента Росії
Трамп не вітатиме Путіна з перемогою на виборах президента Росії / Фото з вільних мереж

Офіційний Вашингтон утримався від привітань на адресу Володимира Путіна, який здобув перемогу на виборах президента Росії. Там також зазначили, що президент США Дональд Трамп не зателефонує привітати із перемогою російського лідера.

Про це повідомляє Reuters.

Перебуваючи на борту президентського літака, представник Білого дому Хоган Джідлі повідомив, що США все-таки продовжать співпрацювати з Росією в тих сферах, де це можливо.

Читайте також: У Путіна переконують, що його привітав Макрон: у президента Франції оприлюднили інші деталі

Ми працюватимемо над тим, щоб розвивати відносини з Росією і змушувати платити, коли Росія загрожує нашим інтересам, але ми також шукатимемо те, де можна працювати разом, коли це слугує нашим інтересам,
– сказав Джідлі.

"Ми не здивовані результатом", – зазначив чиновник, коментуючи результати виборів.

Нагадаємо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 99,81% голосів, на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.

Теги: Володимир Путін Вибори в Росії 2018 Новини Росії Новини політики Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Последнее интервью с Хокингом:
сьогодні, 22:02 Последнее интервью с Хокингом: "Мы никогда не должны сдаваться"
Блог Медіа 390
Чому напад на
сьогодні, 21:11 Чому напад на "Нову пошту" – тривожний сигнал для кожного підприємця
589
сьогодні, 21:01 "Путін іде на війну": політичні втікачі з Росії бояться розправи у Великобританії
1237
Рожеві окуляри українців: тепер ніхто не скандуватиме
сьогодні, 21:00 Рожеві окуляри українців: тепер ніхто не скандуватиме "Free Savchenko"
Тетяна Мартинюк 98
Реакція міністерства на наші проблеми шокувала, – український спортсмен-санкар
сьогодні, 20:01 Реакція міністерства на наші проблеми шокувала, – український спортсмен-санкар
Іван Вербицький 1460
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук