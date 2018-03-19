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У Путіна переконують, що його привітав Макрон: у президента Франції оприлюднили інші деталі

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Володимир Путін і Емануель Макрон
Володимир Путін і Емануель Макрон / Соцмережі

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з чинним російським лідером Володимиром Путіним, Сторони, зокрема, обговорили ситуацію в Україні. Крім того, французький гарант сказав кілька слів щодо результатів президентських виборів у Росії.

Про розмову двох очільників держав першим сповістив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

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За його словами, під час перемовин сторони обговорили Сирію, Україну та справу Скрипаля.

"Так. І привітав", — додав Пєсков.

Однак, згодом з’явилося і відповідне повідомлення від прес-служби Єлисейського палацу, в якому більш детально йдеться про вищезазначену телефонну розмову, пише УНІАН.

Зокрема, тут не згадується про те, що Макрон привітав свого співрозмовника з перемогою на виборах, хоч, як підкреслюється, таке згадування у разі вітальних заяв є стандартною практикою для комюніке прес-служб державних органів.

Відтак, Макрон від імені Франції побажав російському народу політичної, демократичної, економічної та соціальної модернізації країни, а також закликав налагодити конструктивний спільний діалог між Францією, Росією та Європою.

"Президент Республіки нагадав, що Франція, як і раніше твердо є прихильною повному відновленню суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і ефективному виконанню мінських угод", – додав Макрон.

Нагадаємо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 99,81% голосів, на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.

Теги: Володимир Путін Вибори в Росії 2018 Новини Росії Новини політики Новини Франції Еммануель Макрон
Джерело: 24 Канал
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