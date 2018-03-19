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У Путина уверяют, что его поздравил Макрон: у президента Франции обнародовали другие детали

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У Путина уверяют, что его поздравил Макрон: у президента Франции обнародовали другие детали

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с действующим российским лидером Владимиром Путиным, Стороны, в частности, обсудили ситуацию в Украине. Кроме того, французский гарант сказал несколько слов относительно результатов президентских выборов в России.

О разговоре двоих глав государств первым известил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

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По его словам, во время переговоров стороны обсудили Сирию, Украину и дело Скрипаля.

"Да. И поздравил", — добавил Песков.

Однако, впоследствии появилось и соответствующее сообщение от пресс-службы Елисейского дворца, в котором более подробно говорится о вышеупомянутом телефонном разговоре, пишет УНИАН.

В частности, здесь не упоминается о том, что Макрон поздравил своего собеседника с победой на выборах, хотя, как подчеркивается, такое упоминание в случае поздравительных заявлений является стандартной практикой для коммюнике пресс-служб государственных органов.

Следовательно, Макрон от имени Франции пожелал российскому народу политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны, а также призвал наладить конструктивный совместный диалог между Францией, Россией и Европой.

"Президент Республики напомнил, что Франция, как и раньше твердо благосклонна полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и эффективному выполнению минских соглашений", – добавил Макрон.

Напомним, 18 марта в России состоялись выборы президента. По результатам подсчета 99,81% голосов, на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин.

Теги: Выборы в России 2018 Новости России Новости политики Владимир Путин Новости Франции Эммануэль Макрон
Источник: 24 Канал
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