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Кто поздравлял Путина с победой на выборах: в Кремле похвастались количеством

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Владимира Путина уже поздравляют даже президенты других государств
Владимира Путина уже поздравляют даже президенты других государств / Getty Images

После ожидаемой оглушительной победы на выборах президента Владимир Путин уже начал принимать поздравления. Присоединились к ним и лидеры по меньшей мере 17 государств.

Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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В частности, Путина с победой уже успели по телефону поздравить президенты Азербайджана, Армении и Беларуси – Ильхам Алиев, Серж Саргсян и Александр Лукашенко.

Кроме того, с новым президентством действующего хозяина Кремля приветствовали премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Кыргызстана Сооронбай Жеенбеков, глава КНР Си Цзиньпин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзийоев и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Лидеры тепло поздравили Путина с убедительной победой на прошедших накануне президентских выборах в России и передали пожелания дальнейших успехов на ответственной государственной должности. В беседах затрагивались актуальные вопросы развития двусторонних отношений и международной повестки дня", – добавляют в Кремле.

Кроме того отмечается, что в адрес российского президента продолжают поступать письменные поздравления от иностранных лидеров. Так, соответствующие телеграммы направили лидеры непризнанной Абхазии, Венесуэлы, Казахстана, Кубы, Туркменистана, Молдовы, Венгрии и фейковой Южной Осетии.

Напомним, 18 марта в России состоялись выборы президента. По результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин. За Путина свои голоса отдали 76,67% избирателей, а это более 56 миллионов россиян. На второй позиции Павел Грудинин – у него 11,79% голосов избирателей. Явка на выборах президента России составила 67%.

Теги: Выборы в России 2018 Новости России Владимир Путин Новости политики
Источник: 24 Канал
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