Путин назвал свои главные цели после победы на выборах
Лидер Российской Федерации Владимир Путин после победы на выборах заявил, что приоритетным направлением работы во время нового президентского срока станет решение внутренних проблем страны.
По словам главы Кремля, главное – обеспечить рост российской экономики и придать ей инновационный характер, передает "РИА Новости".
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Это развитие в области здравоохранения, образования, промышленного производства, как я уже говорил, инфраструктуры, других важнейших направлений для того, чтобы двигаться вперед и поднимать уровень жизни наших граждан,
– подчеркнул Путин.
Также, российский лидер отметил, что без внимания не останутся вопросы обеспечения обороноспособности и безопасности РФ.
В то же время, Путин не упомянул о войне в Украине и проблемах в отношениях с США и Евросоюзом.
Напомним, выборы президента прошли в России в воскресенье, 18 марта. По результатам подсчета голосов на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин.