17:10
19 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-10°C
-5°C -13°C
  • вівторок
    -5°C -13°C
  • середа
    -2°C -7°C
  • четвер
    -2°C -8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Дикі танці Лаврова. Російське божество Цар-яма
Вєсті Кремля
23:59, 17 березня
Вєсті. UA. Жир. Вибухонебезпечна Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:40, 17 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ

Путін назвав свої головні цілі після перемоги на виборах

1595 Читать новость на русском
Путін назвав свої головні цілі на новий термін
Путін назвав свої головні цілі на новий термін / Фото з відкритих джерел

Лідер Російської Федерації Володимир Путін після перемоги на виборах заявив, що пріоритетним напрямком роботи під час нового президентського терміну стане вирішення внутрішніх проблем країни.

За словами глави Кремля, головне – забезпечити зростання російської економіки і надати їй інноваційний характер, передає "РИА Новости".

Читайте також: Після виборів Путіна залишилося два серйозних питання, – розвідка США

Це розвиток в області охорони здоров'я, освіти, промислового виробництва, як я вже говорив, інфраструктури, інших напрямків найважливіших для того, щоб рухатися вперед і піднімати рівень життя наших громадян,
– наголосив Путін.

Також, російський лідер зазначив, що без уваги не залишаться питання забезпечення обороноздатності і безпеки РФ.

Водночас, Путін не згадав про війну в Україні та проблеми у стосунках із США та Євросоюзом.

Нагадаємо, вибори президента пройшли в Росії в неділю, 18 березня. За результатами підрахунку голосів на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.

Теги: Новини політики Вибори в Росії 2018 Новини Росії Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Кремлю удалось задушить первый акт
сьогодні, 17:02 Кремлю удалось задушить первый акт "Кубанской весны"
Андрій Воропаєв 471
В нову Верховну Раду можуть потрапити 8 партій: дані опитування
сьогодні, 15:31 В нову Верховну Раду можуть потрапити 8 партій: дані опитування
1703
Не Вакарчук і не Порошенко: хто може стати президентом України
сьогодні, 16:05 Не Вакарчук і не Порошенко: хто може стати президентом України
2133
Незвичний жовтий сніг випав на Донбасі: приголомшливі фото та відео
сьогодні, 16:42 Незвичний жовтий сніг випав на Донбасі: приголомшливі фото та відео
3225
Выборы в России: очень легко провести аналогии между Путиным и Гитлером
сьогодні, 15:01 Выборы в России: очень легко провести аналогии между Путиным и Гитлером
Злой Одессит 1566
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук