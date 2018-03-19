Путін назвав свої головні цілі після перемоги на виборах
Лідер Російської Федерації Володимир Путін після перемоги на виборах заявив, що пріоритетним напрямком роботи під час нового президентського терміну стане вирішення внутрішніх проблем країни.
За словами глави Кремля, головне – забезпечити зростання російської економіки і надати їй інноваційний характер, передає "РИА Новости".
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Це розвиток в області охорони здоров'я, освіти, промислового виробництва, як я вже говорив, інфраструктури, інших напрямків найважливіших для того, щоб рухатися вперед і піднімати рівень життя наших громадян,
– наголосив Путін.
Також, російський лідер зазначив, що без уваги не залишаться питання забезпечення обороноздатності і безпеки РФ.
Водночас, Путін не згадав про війну в Україні та проблеми у стосунках із США та Євросоюзом.
Нагадаємо, вибори президента пройшли в Росії в неділю, 18 березня. За результатами підрахунку голосів на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.