Після виборів Путіна залишилося два серйозних питання, – розвідка США

На виборах президента Росії 2018 велася справжня боротьба за явку виборців, а не за те, хто переможе у президенських перегонах.

За результатами підрахунку 99,81% голосів на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув Володимир Путін.

Як передає "Апостроф", фахівці приватної американської розвідувально-аналітичної компанії "Stratfor" зазначають, що після виборів Путіна Кремлю буде непросто.

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У доповіді "Stratfor" зазначають, що голосування мало показати – наскільки міцно Путін тримає контроль над владою.

Але ця тріумфальна перемога піднімає два великі питання: яка була істинна явка виборців і що буде далі з Росією?

– пишуть аналітики.

Оскільки більшість іноземних спостерігачів були недопущені до моніторингу виборів, недержавні спостерігачі зафіксували явку у менше, ніж 50%. Зокрема, у Чечні на вибори з'явилось близько 34% виборців.

"Переобрання Путіна без високої явки могло підірвати одну з основ його влади – його популярність і, таким чином, свідчити про збільшення невдоволення путінською системою", – йдеться у матеріалі.

Після переобрання на Путіна чекає низка проблем – застій в економіці, зростаюче зубожіння та зміна поколінь – нове покоління шукає, хто би представляв його інтереси в системі. І це лише внутрішні проблеми. А ж є ще тиск Заходу.

Кремлю потрібно розставити пріоритети, оскільки його фінансові ресурси все більш обмежені. Він повинен знайти баланс між своїм бажанням зміцнити вплив Росії на міжнародній арені й обіцянкою зберегти стабільну Росію для свого народу,

– додали у "Stratfor".