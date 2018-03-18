Як люди "голосують" на виборах президента Росії 2018: промовисті відео
18 березня у Росії голосують за кандидата на виборах президента РФ. Як і очікувалось, порушень дуже багато, деякі факти грубих порушень навіть не намагаються приховати.
Не забули окупанти і про Крим, на якому очікують одну з найкращих явок. Але, судячи з фото, які публікують кримчани, аншлагом там і не пахне.
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У мережі публікують відео фальсифікацій на виборах президента Росії 2018. Зокрема, на сторінці акаунту "МБХ Медіа" у Twitter виклали відео з камер спостереження однієї з дільниць у місті Артем, що в Приморському краї.
На відео добре видно, як жінка, імовірно, член виборчої комісії, вкидає в урну для голосування пачку бюлетенів, які вона дістала з-під поли.
Така ж ситуація у Тюмені – на відео спіймали момент, де знову член комісії вкидає бюлетені в урну.
На сторінці "Лентач" у Facebook теж вистачає приголомшливих кадрів. Зокрема, в Ростов-на-Дону, чоловік, заповнивши бюлетень в кабінці, підходить до урни і кидає в неї відразу пачку бюлетенів.
Вибори в Росії 2018: відео з Ростов-на-Дону
В Краснодарському краю жінка теж ледве запхала пачку бюлетенів в урну.
Вибори в Росії 2018: відео
Вибори в Росії 2018: відео з Іркутська
Вибори в Росії 2018: відео
Вибори президента Росії 2018 – відео