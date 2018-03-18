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Как люди "голосуют" на выборах президента России 2018: красноречивые видео

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Выборы в России 2018: как голосуют люди на выборах президента
Выборы в России 2018: как голосуют люди на выборах президента / Фото из соцсетей

18 марта, в России голосуют за кандидата на выборах президента РФ. Как и ожидалось, нарушений очень много, некоторые факты грубых нарушений даже не пытаются скрыть.

Не забыли оккупанты и про Крым, на котором ожидают одну из лучших явок. Но, судя по фото, которые публикуют крымчане, аншлагом там и не пахнет.

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В сети публикуют видео фальсификаций на выборах президента России 2018. В частности, на странице аккаунта "МБХ Медиа" в Twitter выложили видео с камер наблюдения одного из участков в городе Артем, что в Приморском крае.

На видео хорошо видно, как женщина, вероятно, член избирательной комиссии, бросает в урну для голосования пачку бюллетеней, которые она получила из-под полы.

Такая же ситуация в Тюмени – на видео поймали момент, где снова член комиссии вбрасывает бюллетени в урну.

На странице "Лентач" в Facebook тоже хватает классных кадров. В частности, в Ростове-на-Дону, человек, заполнив бюллетень в кабинке, подходит к урне и бросает в нее сразу пачку бюллетеней.

Выборы в России 2018: видео Ростов-на-Дону

В Краснодарском крае женщина тоже еле засунула пачку бюллетеней в урну.

Выборы в России 2018: видео

Выборы в России 2018: видео из Иркутска​

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Выборы в России 2018: видео


Выборы президента России 2018 – видео

Теги: Новости политики Новости России Выборы в России 2018 Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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