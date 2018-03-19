15:48
19 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-9°C
-6°C -13°C
  • вторник
    -5°C -13°C
  • среда
    -1°C -8°C
  • четверг
    2°C -13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Саб-Зиро Владимир Путин. Черный снег Владивостока
Вєсті Кремля
23:59, 17 марта
Вести. UA. Жир. Взрывоопасная Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:51, 17 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, 16 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

После выборов Путина осталось два серьезных вопроса, – разведка США

1208 Читати новину українською
После выборов Путина осталось два серьезных вопроса
После выборов Путина осталось два серьезных вопроса / РИА Новости

На выборах президента России 2018 велась настоящая борьба за явку избирателей, а не за того, кто победит в президентских гонках.

По результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России-2018 победу одержал Владимир Путин.

Как передает "Апостроф", специалисты частной американской разведывательно-аналитической компании "Stratfor" отмечают, что после выборов Путина Кремлю будет непросто.

Читайте также: Как люди "голосуют" на выборах президента России 2018: красноречивые видео

В докладе "Stratfor" отмечают, что голосование должно показать, насколько крепко Путин держит контроль над властью.

Но эта триумфальная победа поднимает два больших вопроса: какова была истинная явка избирателей и что будет дальше с Россией?
– пишут аналитики.

Поскольку большинство иностранных наблюдателей не были допущены к мониторингу выборов, негосударственные наблюдатели зафиксировали явку в менее, чем 50%. В частности, в Чечне на выборы явились около 34% избирателей.

"Переизбрание Путина без высокой явки могло подорвать одну из основ его власти – его популярность и, таким образом, свидетельствовать об увеличении недовольства путинской системой", – говорится в материале.

После переизбрания Путина ждет ряд проблем – застой в экономике, растущее обнищание и смена поколений – новое поколение ищет, кто бы представлял его интересы в системе. И это только внутренние проблемы. А ведь есть еще давление Запада.

Кремлю нужно расставить приоритеты, поскольку его финансовые ресурсы все более ограничены. Он должен найти баланс между своим желанием укрепить влияние России на международной арене и обещанием сохранить стабильную Россию для своего народа,
– добавили в "Stratfor".

Теги: Новости США Владимир Путин Выборы в России 2018 Новости политики Санкции Новости России
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Выборы в России: очень легко провести аналогии между Путиным и Гитлером
сегодня, 15:01 Выборы в России: очень легко провести аналогии между Путиным и Гитлером
Злой Одессит 1013
сегодня, 14:01 "Приключения" покойников в Украине: как на самом деле будем хоронить умерших?
Наталія Лебідь 723
Выборы президента России: официальные результаты голосования
сегодня, 08:18 Выборы президента России: официальные результаты голосования
9803
10 стихов Лины Костенко, которые не оставят вас равнодушным
сегодня, 13:02 10 стихов Лины Костенко, которые не оставят вас равнодушным
340
Сонячна електростанція для дому: як заважають і чому погано працюють енергетики
сегодня, 12:01 Сонячна електростанція для дому: як заважають і чому погано працюють енергетики
Все про екологію 2099
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук