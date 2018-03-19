После выборов Путина осталось два серьезных вопроса, – разведка США

На выборах президента России 2018 велась настоящая борьба за явку избирателей, а не за того, кто победит в президентских гонках.

По результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России-2018 победу одержал Владимир Путин.

Как передает "Апостроф", специалисты частной американской разведывательно-аналитической компании "Stratfor" отмечают, что после выборов Путина Кремлю будет непросто.

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В докладе "Stratfor" отмечают, что голосование должно показать, насколько крепко Путин держит контроль над властью.

Но эта триумфальная победа поднимает два больших вопроса: какова была истинная явка избирателей и что будет дальше с Россией?

– пишут аналитики.

Поскольку большинство иностранных наблюдателей не были допущены к мониторингу выборов, негосударственные наблюдатели зафиксировали явку в менее, чем 50%. В частности, в Чечне на выборы явились около 34% избирателей.

"Переизбрание Путина без высокой явки могло подорвать одну из основ его власти – его популярность и, таким образом, свидетельствовать об увеличении недовольства путинской системой", – говорится в материале.

После переизбрания Путина ждет ряд проблем – застой в экономике, растущее обнищание и смена поколений – новое поколение ищет, кто бы представлял его интересы в системе. И это только внутренние проблемы. А ведь есть еще давление Запада.

Кремлю нужно расставить приоритеты, поскольку его финансовые ресурсы все более ограничены. Он должен найти баланс между своим желанием укрепить влияние России на международной арене и обещанием сохранить стабильную Россию для своего народа,

– добавили в "Stratfor".