Хто вітав Путіна з перемогою на виборах: у Кремлі похвалилися кількістю

Після очікуваної приголомшливої перемоги на виборах президента Володимир Путін вже почав приймати вітання. Долучилися до них і лідери щонайменше 17 держав.

Про це повідомляє інформаційна агенція ТАСС з посиланням на прес-службу Кремля.

Читайте також: Путін назвав свої головні цілі після перемоги на виборах

Зокрема, Путіна з перемогою вже встигли телефоном привітати президенти Азербайджану, Вірменії та Білорусі – Ільхам Алієв, Серж Саргсян і Олександр Лукашенко.

Крім того, з новим президентством чинного господаря Кремля вітали прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Киргизстану Сооронбай Жеєнбеков, очільник КНР Сі Цзіньпіном, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв і прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

"Лідери тепло привітали Путіна з переконливою перемогою на президентських виборах у Росії, що пройшли напередодні, та передали побажання щодо подальших успіхів на відповідальній державній посаді. У бесідах зачіпалися актуальні питання розвитку двосторонніх взаємин і міжнародного порядку денного", – додають у Кремлі.

Крім того зазначається, що на адресу російського президента продовжують надходити письмові привітання від іноземних лідерів. Так, відповідні телеграми надіслали лідери невизнаної Абхазії, Венесуели, Казахстану, Куби, Туркменістану, Молдови, Угорщини та фейкової Південної Осетії.

Нагадаємо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 99,81% голосів на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін. За Путіна свої голоси віддали 76,67% виборців, а це понад 56 мільйонів росіян. На другій позиції Павло Грудінін – у нього 11,79% голосів виборців. Явка на виборах президента Росії склала 67%.