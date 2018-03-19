"Мы не удивлены результатом": в США прокомментировали победу Путина на выборах

Официальный Вашингтон воздержался от поздравлений в адрес Владимира Путина, который одержал победу на выборах президента России. Там также отметили, что президент США Дональд Трамп не позвонит поздравить с победой российского лидера.

Об этом сообщает Reuters.

Находясь на борту президентского самолета, представитель Белого дома Хоган Джидли сообщил, что США все-таки продолжат сотрудничать с Россией в тех сферах, где это возможно.

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Мы будем работать над тем, чтобы развивать отношения с Россией и заставлять платить, когда Россия угрожает нашим интересам, но мы также будем искать то, где можно работать вместе, когда это служит нашим интересам,

– сказал Джидли.

"Мы не удивлены результатом", – отметил чиновник, комментируя результаты выборов.

Напомним, 18 марта в России состоялись выборы президента. По результатам подсчета 99,81% голосов, на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин.