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"Мы не удивлены результатом": в США прокомментировали победу Путина на выборах

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Трамп не будет поздравлять Путина с победой на выборах президента России
Трамп не будет поздравлять Путина с победой на выборах президента России / Фото из открытых источников

Официальный Вашингтон воздержался от поздравлений в адрес Владимира Путина, который одержал победу на выборах президента России. Там также отметили, что президент США Дональд Трамп не позвонит поздравить с победой российского лидера.

Об этом сообщает Reuters.

Находясь на борту президентского самолета, представитель Белого дома Хоган Джидли сообщил, что США все-таки продолжат сотрудничать с Россией в тех сферах, где это возможно.

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Мы будем работать над тем, чтобы развивать отношения с Россией и заставлять платить, когда Россия угрожает нашим интересам, но мы также будем искать то, где можно работать вместе, когда это служит нашим интересам,
– сказал Джидли.

"Мы не удивлены результатом", – отметил чиновник, комментируя результаты выборов.

Напомним, 18 марта в России состоялись выборы президента. По результатам подсчета 99,81% голосов, на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин.

Теги: Новости России Новости политики Выборы в России 2018 Владимир Путин Новости США Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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