Почему мир игнорирует переизбрания Путина: объяснение дипломата

Большинство западных лидеров не поздравили Владимира Путина с очередным успехом на выборах, потому что считает последние "ненастоящими" и такими, которые не отвечают демократическим стандартам.

Такое мнение высказал бывший посол США в Украине Джон Хербст, сообщает "Укринформ".

"Некоторые лидеры поздравили Путина, но их не так уж и много. Причина, почему другие не позвонили, заключается в том, что эти выборы не были настоящими", – сказал дипломат.

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Он отметил, что в дипломатической практике с победой принято приветствовать в первые 24 часа после проведения выборов.

Кроме того Хербст указал и на неустойчивое экономическое положение в России, которое застанет президента Путин в начале нового срока.

Российская экономика имеет очень низкие показатели роста, и сейчас мы наблюдаем период стагнации, застоя. Это может продолжаться в течение определенного времени,

– сказал экс-посол.

По его мнению, ситуация в России пойдет к лучшему, когда изменится действующее руководство государства, а это "может длиться более десятка лет".

Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента. На выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин.