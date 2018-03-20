Президент Польши не будет поздравлять Путина с победой: известна причина

Президент Польши Анджей Дуда не пришлет поздравлений Владимиру Путину с победой на выборах президента Российской Федерации.

Об этом заявил шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире радиостанции RMF FM.

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"Президент не вышлет поздравлений господину президенту Путину в связи с голосованием, которое произошло в России", – сказал он.

По словам Щерского, польский лидер "не считает, что это хороший момент для поздравлений".

При этом он не исключил, что Дуда направит "формальное дипломатическое поздравление" Путину по случаю инаугурации.

Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента. По результатам подсчета 99,81% голосов, на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин.



Бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что большинство западных лидеров не поздравили Владимира Путина с очередным успехом на выборах, потому что считают их "ложными" и такими, которые не отвечают демократическим стандартам.