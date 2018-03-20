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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Президент Польши не будет поздравлять Путина с победой: известна причина

136 Читати новину українською
Дуда не будет поздравлять Путина с победой
Дуда не будет поздравлять Путина с победой / Фото из открытых источников

Президент Польши Анджей Дуда не пришлет поздравлений Владимиру Путину с победой на выборах президента Российской Федерации.

Об этом заявил шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире радиостанции RMF FM.

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"Президент не вышлет поздравлений господину президенту Путину в связи с голосованием, которое произошло в России", – сказал он.

По словам Щерского, польский лидер "не считает, что это хороший момент для поздравлений".

При этом он не исключил, что Дуда направит "формальное дипломатическое поздравление" Путину по случаю инаугурации.

Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента. По результатам подсчета 99,81% голосов, на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что большинство западных лидеров не поздравили Владимира Путина с очередным успехом на выборах, потому что считают их "ложными" и такими, которые не отвечают демократическим стандартам.

Теги: Новости России Выборы в России 2018 Владимир Путин Анджей Дуда Новости Польши Новости политики
Источник: 24 Канал
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