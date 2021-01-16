Взойдя на вершину альпинисты исполнили гимн Непала. Об этом в своем инстаграме 16 января написал член смелой команды Нимсдай Пурджа.

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Команда альпинистов состояла из 10 мужчин.

Невозможное возможно! Мы гордимся тем, что стали частью истории человечества и продемонстрировали, как сотрудничество, командная работа и позитивный настрой могут преодолеть все ограничения,

– сказал Пурджа.

Что известно о Чогори

Высота Чогори или К2 составляет 8 611 метров, то есть она лишь на 200 метров ниже Эвереста. Гора расположена на границе Пакистана и Китая, в горной системе Каракорум. Чогори также называют "Дикой горой" из-за высокой сложности восхождения.

Первую попытку подняться на К2 зимой сделали еще в 1987 – 1988 годах. До сих пор никому не удавалось сойти выше чем на 7 650 метров. В 2008 году в результате схода лавины на опасном участке горы погибли 11 альпинистов.