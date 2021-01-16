Чоґорі вперше підкорили взимку: захопливі фото
Група альпіністів з Непалу змогла вперше в історії зійти на другу за висотою вершину планети – легендарну Чоґорі. Ще нікому не вдавалося підкорили гору у зимовий період.
Зійшовши на вершину альпіністи виконали гімн Непалу. Про це у своєму інстаграмі 16 січня написав член сміливої команди Німсдай Пурджа.
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Команда альпіністів складалася з 10 чоловіків.
Неможливе можливе! Ми пишаємося тим, що стали частиною історії людства і продемонстрували, як співпраця, командна робота і позитивний настрій можуть подолати всі обмеження,
– сказав Пурджа.
Що відомо про ЧоґоріВисота Чоґорі або К2 становить 8611 метрів, тобто вона лише на 200 метрів нижча за Еверест. Гора розташована на кордоні Пакистану та Китаю, у гірській системі Каракорум. Чоґорі також називають "Дикою горою" через високу складність сходження.
Першу спробу піднятися на К2 взимку зробили ще у 1987 – 1988 роках. Досі нікому не вдавалося зійти вище ніж на 7650 метрів. У 2008 році внаслідок сходу лавини на небезпечній ділянці гори загинули 11 альпіністів.
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