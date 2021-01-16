Група альпіністів з Непалу змогла вперше в історії зійти на другу за висотою вершину планети – легендарну Чоґорі. Ще нікому не вдавалося підкорили гору у зимовий період.

Зійшовши на вершину альпіністи виконали гімн Непалу. Про це у своєму інстаграмі 16 січня написав член сміливої команди Німсдай Пурджа.

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Команда альпіністів складалася з 10 чоловіків.

Неможливе можливе! Ми пишаємося тим, що стали частиною історії людства і продемонстрували, як співпраця, командна робота і позитивний настрій можуть подолати всі обмеження,

– сказав Пурджа.