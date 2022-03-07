Заговор молчания

Тогда было коммунистическое время, еще КГБ работало по полной! Не было интернета как альтернативного источника информации. Не было мобильных телефонов. Не было социальных сетей как средства единения.

Важно "Из роты 100 человек живыми осталось четверо": в России шокированы потерями

Сейчас в России ничего подобного не наблюдаю. А уже скоро две недели войны, и цифра вот-вот приблизится к афганскому показателю, набранному за 10 лет!

Честно говоря, у меня это в уме не укладывается.

Возможные версии

Одурманенные пропагандой матери охотно посылают сыновей на войну (звучит дико, но мы должны проверить и эту гипотезу).

Действительно, никто ничего не знает и не подозревает (эта гипотеза не выдерживает никакой критики, но пусть будет для полноты).

Российское общество настолько атомизировано, что каждая мать рвет на себе волосы одиноко и отдельно.

Они просто не раздуплились. Это для нас 10 дней как 10 месяцев, а у них просто не было времени что-то осознать.