Змова мовчання

Це був комуністичний час, ще КҐБ працювало на повну! Не було інтернету як альтернативного джерела інформації. Не було мобільних телефонів. Не було соціальних мереж як засобу єднання.

Важливо "З роти 100 людей живими залишилося четверо": в Росії шоковані втратами

Зараз в Росії нічого подібного я не спостерігаю. А вже скоро два тижні війни, і цифра наблизиться до афганського показника, набраного за 10 років!

Чесно кажучи, у мене це в голові не вкладається.

Можливі версії

Задурені пропагандою матері охоче посилають синів на війну (звучить дико, але мусимо перевірити й цю гіпотезу).

Дійсно ніхто нічого не знає й не підозрює (ця гіпотеза не витримує жодної критики, але хай буде для повноти).

Російське суспільство настільки атомізоване, що кожна мати рве на собі волосся самотньо й окремо.

Вони просто ще не роздуплилися. Це для нас 10 днів як 10 місяців, а вони просто не мали часу щось усвідомити.