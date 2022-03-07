Одесса для российских оккупантов играет важную стратегическую роль в замыкании сухопутного сообщения на Приднестровье, но реализовать этот сценарий они до сих пор не могут по целому ряду причин.

Важно У Путина не было плана "Б"

Три причины

Первая причина – это Херсон. Город не стал их тихой гаванью и перевалочной базой, не смотря на частичную оккупацию.

Вторая причина – Николаев. Этот город и вовсе стал неприступной крепостью, а так же, в последние часы там отмечаются даже контр-наступательные действия.

Без полного контроля над Херсоном и Николаевым российские оккупанты не смогут развернут сухопутного наступления на Одессу. Тогда, возможно, наступление с моря? И вот она – третья причина.

Третья причина – море.

Море нас, одесситов и жителей области, как спасает от вторжения, так и несёт определённую угрозу. Прежде всего, именно благодаря морю значительно ограничиваются возможности противника по манёврам и последующей оккупации. Даже в формате десантирования.

Чего боятся оккупанты

Мы можем видеть, как российские оккупанты уже 11 дней не решаются высаживать десант в Одессе и не сделали этого даже тогда, когда город наименее был готов к отражению вторжения. Это обусловлено тем, что любой десант в Одессе – самоубийство для нескольких тысяч российских морпехов, без какого либо результата.

С другой стороны, море позволяет врагу применять крылатые ракеты "Калибр" с максимальным приближением боевого корабля к нашему побережью. Аналогично и с авиацией, в особенности, когда речь идёт о ракетах Х-31ПМ. Но и тут есть своя особенность…

Российские пилоты без особого желания сейчас осуществляют боевые вылеты над Чёрным морем, потому как если их сбивают, то это гарантированный жмур не с уютной жилплощадью на родном рязанском кладбище, а на дне Чёрного моря.

Президент Зеленский сегодня говорил о бомбёжках Одессы российской авиацией. Такие планы у них есть, но смогут ли они их осуществить с учётом всего вышеизложенного? Скорее нет, чем да.

Да, крылатые ракеты "Калибр" представляют для города опасность, особенно те которые запускаются с ДЭПЛ "Варшавянка", являющиеся сейчас для нас практически невидимыми. Но, боезапас этих КР не безграничен, а они сами не неуязвимы для ПВО.

Надеюсь, я одесситов успокоил. Да, спокойно уснуть у нас получится ещё не скоро, но уверенность в ВСУ и в том, что нас есть кому прикрыть, не должна покидать нас ни на секунду.

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