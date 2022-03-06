Судя по последним телодвижениям, они поняли ошибочность этого подхода, и начались политические игры.

Важно Большинство россиян безропотно приняли новую реальность

Достали из ящика чучело Януковича, выпустили на люди Азарова, начали придумывать массу интереснейших историй…

Уже поздно

Нельзя сначала начинать откровенный геноцид, а затем заигрывать с жертвой. Еще и таким мегадебильным способом.

"Изменение концепции" свидетельствует, что они как не понимали Украину, так и не понимают. И не поймут.