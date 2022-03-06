Судячи з останніх тілорухів, вони збагнули хибність цього підходу, і почалися політичні ігри.

Важливо Більшість росіян покірно прийняли нову реальність

Дістали з шухляди опудало Януковича, випустили на люди Азарова, почали вигадувати масу надзвичайно цікавих історій…

Вже пізно

Не можна спершу починати відвертий геноцид, а потім починати загравати з жертвою. Ще й у такий мегадебільний спосіб.

"Зміна концепції" свідчить, що вони як не розуміли Україну, так і не розуміють. І не зрозуміють.