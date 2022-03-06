Судячи з останніх тілорухів, вони збагнули хибність цього підходу, і почалися політичні ігри.
Важливо Більшість росіян покірно прийняли нову реальність
Дістали з шухляди опудало Януковича, випустили на люди Азарова, почали вигадувати масу надзвичайно цікавих історій…
Вже пізно
Не можна спершу починати відвертий геноцид, а потім починати загравати з жертвою. Ще й у такий мегадебільний спосіб.
"Зміна концепції" свідчить, що вони як не розуміли Україну, так і не розуміють. І не зрозуміють.
Україна закликає світ вимагати від НАТО закриття неба – дивіться відео:
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