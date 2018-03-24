Чому Наталія Поклонська досі громадянка України

Одіозна депутат російської Думи Наталія Поклонська, більш відома як колишній кримський прокурор няш-мяш, залишається українською громадянкою. Причина - бездіяльність українських правоохоронців.

Наталія Поклонська – колишній самопроголошений прокурор Криму, яка зрадила Україну та перейшла на бік окупаційної влади Росії. Вона переїхала до Москви, ставши депутатом Державної Думи Росії.

Читайте також: Як Юрій Бойко вийшов сухим з води навколо скандалу з "вишками"

Абсурд полягає в тому, що навіть у державних документах Поклонська визнана громадянином Росії. Пункт 821 Додатку 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів-санкцій". Там повідомляється про накладення санкцій на Поклонську Наталію Володимирівну, 1980 року народження, громадянку Російської Федерації.

Називаючи росіянкою Поклонську в рішенні РНБОУ, в офіційних відповідях правоохоронці пишуть, що їм нічого не відомо про наявність російського паспорту. В РНБО пояснили, що інформацію про російське громадянство їм надали з Міністерства закордонних справ, а МЗС пише, що їм нічого про це невідомо.



Наталія Поклонська

У листі від головного військового прокурора Анатолія Матіоса йдеться про те, що у Генпрокуратурі документальне підтвердження набуття громадянства Росії Поклонської відсутнє.

Читайте також: Формула байдужості: що доводить екологію у Дніпрі до катастрофічного стану

Це – типовий приклад подвійних стандартів, адже не так давно було позбавлено спочатку громадянства, а потім і повноважень народного депутата колишнього радикала Артеменка. І забрали український паспорт саме на підставі листа Генпрокуратури. Тобто, коли треба зводити політичні рахунки, за необхідності влада припиняє громадянство за лічені дні.



Андрій Артеменко

Так сталося з Михайлом Саакашвілі та його колишнім заступником по Одеській області Сашею Боровіком. А в історії з Поклонською не можуть розібратися з цим питанням вже протягом чотирьох років.

Поклонська є уособленням авторитарного режиму країни-агресора. Поки вона була так званим прокурором Криму, тобто головним законником на анексованому півострові, 8 громадських активістів пропали безвісти, а 27 – потрапили за ґрати.

Переїхавши до Москви, Поклонська продовжила свою абсурдну політичну діяльність. Так, нещодавно вона засудила поведінку журналістів, які оголосили бойкот Держдумі через скандал з главою комітету з міжнародних справ Леонідом Слуцьким, звинуваченого в домаганнях. Тобто вже ставши російським політиком на центральному рівні, вона продовжує асоціювати себе з ганебним нехтуванням базових прав людини. І при цьому залишається громадянкою України.