Чому суддю-викривача Гольник не пускають до Антикорупційного суду

Розпочалась подача заявок на конкурс до Вищого антикорупційного суду. Суспільство дуже очікує, що суддями цієї установи стануть чесні та незалежні професіонали з бездоганною репутацією, які не будуть піддаватися впливу і до яких буде довіра. І такі судді, адвокати, науковці є.

Надзвичайно важливо, щоб вони стали переможцями відбору. Але вже на старті конкурсу Вища рада правосуддя заблокувала одного з кращих кандидатів у цей суд, а саме Ларису Гольник з Полтави, яка у очах суспільства є символом чесного судді, спроможного боротися з топ-корупцією.

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Найважливішою рисою судді Антикорупційного суду має бути здатність не піддаватися впливу, тиску і матеріальним спокусам. З огляду на те, хто буде фігурантами справ цього суду і вплив, і тиск, і пропозиції сум з великою кількістю нулів однозначно будуть. Тому вже зараз потрібно обирати кандидатів, які не гіпотетично спроможні протистояти цьому, а на практиці своїми реальними і свідомими діями вже довели таку спроможність.

Суддя Лариса Гольник відмовилась брати хабар від найвпливовішої людини міста, де вона живе. Сам мер Полтави Мамай приїжджав до суду, щоб розпочати переговори про купівлю потрібного йому рішення. Гольник не лише не взяла кошти, але й звернулась до правоохоронців і допомогла задокументувати злочин. Посередника мера вже судять. Мер поки уникає відповідальності і суддя вже три роки бореться за те, щоб покарання поніс саме замовник. Правоохоронцями зафіксовано, що першу зустріч з мером посередник пропонував провести у кабінеті та за участі голови суду – Олександра Струкова.

Тобто Струков очевидно сприяв Мамаю у намаганні купити потрібне рішення. Після того, як стало відомо, що Гольник викрила мера та його посередника Струков почав системно її переслідувати. Спершу використовував свої службові повноваження для атак на суддю, а потім перейшов до публічних принижень і, навіть, рукоприкладства. А ще за його заявою зареєстрована кримінальна справа.



Лариса Гольник

Голова суду звинуватив Гольник у тому, що вона подала на нього безпідставні скарги у Вищу раду правосуддя. Це правовий абсурд. За звичайних умов така справа неможлива. Але заява Струкова активно розслідується, завдяки чому вчиняється тиск на свідків протиправних дій голови суду. Незаконність дій Струкова підтверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції, а також Радою суддів України. Однак це не має жодного впливу на нього. Він продовжує переслідувати суддю-викривача.

Єдиний орган, який реально міг покарати Струкова, це Вища рада правосуддя. У травні Рада нарешті розглянула скаргу на Струкова і покарала його … суворою доганою. Саме так, за тривале переслідування викривача корупції з рукоприкладством та публічними образами, за незаконне використання службового становища, за культивування кругової поруки голова суду отримав знущально м’яке покарання – сувору догану.

При цьому Вища рада правосуддя не дала дозвіл на оскарження і відмовилась розглядати скаргу Гольник на це рішення. Тобто Струков вже точно не зазнає іншого покарання і залишиться на посаді. Фактично, рада не покарала, а захистила і підтримала голову суду та переслідування Гольник.

Але це ще не найгірше. Одночасно із Струковим Рада правосуддя покарала і саму Ларису Гольник. Їй також дали догану, тільки не сувору, а просту. У це важко повірити, але Гольник покарали саме за її активну боротьбу з корупціонерами, відстоювання незалежності суддів та інформування суспільства про ганебні явища у судовій системі. А найбільше обурила Вищу раду правосуддя широка підтримка Гольник громадськістю та журналістами.

Отже, рішенням Дисциплінарної палати Гольник оголосили догану за пост у Facebook річної давності. У ньому пані Лариса написала: "А колектив покірний, мов ті вівці". Таке порівняння Вища рада правосуддя вважає неприпустимим приниженням авторитету судової влади.

Лариса Гольник написала цей пост після зборів суддів, де розглядалось питання її переслідування Струковим. На цьому засіданні судді фактично підтримали дії свого голови. Це був яскравий прояв кругової поруки та підтримка переслідування судді-викривача. Саме такі дії та мовчазна підтримка є основою корупції та більшості ганебних явищ у судовій системі.

Колектив Октябрського суду мав шанс завдати удар по цій основі. І це вже було питання навіть не судді Гольник, а тестом спроможності саме цього колективу проявити незалежність та протидіяти корупції. Цей тест судді з тріском провалили. І пост Гольник був криком відчаю, який дуже влучно показав реальну ситуацію у суді.

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На переконання багатьох, не пост Гольник порочить звання судді, а саме така позиція її колег. Натомість, боротьба Гольник є цією соломинкою, за яку тримаються рештки довіри громадськості до суддів. І саме її спроможність до кінця захищати свою незалежність, попри те, що усі проти тебе та здатність говорити правду, якою гидкою вона б не була є тією цінністю, яку суспільство шукає у суддях.

Другий факт, за який Гольник отримала догану взагалі не вкладається у голову. Її покарано за підтримку громадськості. Так, вам не здалось. На думку ВРП така підтримка принижує авторитет правосуддя. На збори суддів Октябрського суду прийшли представники громадськості та журналісти. Струков у грубій формі заявив, що у зв'язку з їх присутністю збори не відбудуться. Звісно, що присутні обурились та почали вимагати, щоб Струков пояснив свою поведінку. Під час цього відбулась розмова на підвищених тонах та невеличка штурханина, яку спровокував сам Струков.



Олександр Струков

Гольник не брала у цьому участі, але і не кинулась захищати Струкова. Вища рада правосуддя звинуватила суддю у тому, що запросила активістів на збори та стала частиною натовпу, який посмів підвищити голос на голову суду.

Шановні громадяни, якщо ви є небайдужими та вимагаєте від суддів бути чесними та підзвітними суспільству, то знайте – члени Вищої ради правосуддя, кожен з яких за наш з вами рахунок щомісячно отримує 250 000 гривень, вважають вас бездумним натовпом. А якщо ви будете підтримувати якогось суддю, то він стане ізгоєм, його будуть переслідувати, витискати з системи і карати. Вища рада правосуддя остаточно скинула маски. Для неї ми натовп, а такі як Гольник – головна небезпека, яка може зруйнувати порочну, корумповану систему з середини.

Не дай Боже з'явиться хоча б десяток таких як Гольник, а інші судді перестануть бути покірними як вівці і системі продажного, керованого правосуддя гаплик. А найстрашніше, якщо такі як Гольник стануть суддями Антикорупційного суду. Цього найбільше бояться у владі, у Вищій раді правосуддя, у Вищій кваліфікаційній комісії. Тому роблять усе, щоб зберегти таких як Струков і викинути таких як Гольник.

А іншим дати чіткий та однозначний сигнал – боротьба проти корумпованої системи безнадійна, тому треба або бути її частиною, або мовчати. Саме тому Вища рада правосуддя 2 серпня відмовила Гольник у задоволенні її скарги та підтвердила рішення про догану. Проти цього проголосували лише 2 члени ВРП. Усі інші підтримали розправу, насправді, незалежним та чесним суддею та дали сигнал усім іншим, що Гольник можна і треба добивати.

При цьому суть навіть не у догані. У очах суспільства це ще більше підніме авторитет пані Лариси. Річ у тім, що тепер Лариса Гольник не має права брати участь у конкурсі до Антикорупційного суду. Переконаний, саме у цьому і є мета винесеної догани. Отже, старт конкурсу до Антикорупційного суду показує, що влада буде усіма можливими способами вибивати та перешкоджати кандидатам, яких прагне там бачити суспільство.

Але це має ще більше мотивувати. Тому ми ще поборемось. І закликаю усіх, хто відповідає критеріям та вболіває за долю правосуддя, подаватися на конкурс у Антикорупційний та Верховний суди і боротись до перемоги. А справедливість однозначно переможе.