Чому у МОЗ почали активно вивчати умови контрактів ректорів медвишів

Днями стало відомо, що ректора Одеського медичного університету Валерія Запорожана МОЗ звільнив із формулюваннями "порушення умов контракту". Це вже другий медичний ректор, який втратив посаду саме з таким записом у трудовій. Першою була в такий спосіб звільнена ректорка Київського медуніверситету Катерина Амосова.

Але ж немає диму без вогню. Пан Запорожан давно відомий в Одесі як ректор на схемах. Він очолював цей медичний виш 24 роки.

Читайте также: МОЗ звільнило ректора Одеського медуніверситету: відомо причину

Про хабарництво у виші активісти активно почали говорити після Майдану. Мовляв, у закладі давно вибудувана чітка система поборів – треба платити за вступ, за іспити та заліки. Студентам з інших міст не вистачає місць у гуртожитках, а щоб знайти ліжко-місце – треба також за певну плату. Закидали Запорожану й незаконне відчуження двох гуртожитків медичного університету, спорткомплексу, окремих будівель кафедри іноземних мов та науково-дослідної лабораторії.



​Колишній ректор Одеського медичного університет Валерій Запорожан

Чимало питань в громадськості викликало й до статків Запорожана. Шикарна квартира на понад 260 квадратів, будинок в Конча-Заспі – на майже 600 квадратних метрів та земельна ділянка, автопарк елітних авто. Звідки усе це? Чи не за рахунок хабарів – питали активісти?

Усі ці скандали періодично виникали та затихали в Одесі, але діяльності ректора аж ніяк не заважали. Залізних доказів корупції правоохоронці знайти не могли. Але зачіпка таки з'явилася – отой будинок та кілька авто Запорожан не вписав у декларацію. Забув, помилився чи навмисне цього не зробив.

Але звинувачення у корупції отримав власне за те, що не зазначив у документі доходи від продажу прибудов до своєї квартири. Про цю неприємність він одразу мав би повідомити міністерство та мабуть вирішив, що то зайве. Така формальність і стала приводом для МОЗу Запорожана офіційно відсторонити. Справа була у квітні. Під час звіту у МОЗі пан Запорожан божився, що ніби не знав про подібні правила. Але його декларація – аж ніяк не головна біда університету. Є куди важливіші питання.

Приміром, університетські клініки. Чи точніше обладнання яке для них хотіли придбати – американського робота-хірурга. Ціна питання – понад три мільйони доларів. Такі закупи у мОЗ порахували абсурдними, адже вигляд самого університету та його матеріально-технічна база знаходяться у жалюгідном стані.

На що витрачаються гроші у закладі, який надає престижну освіту і навчає тисячі контрактників? Мала претензії комісія МОЗу і до якості освіти студентів – у рейтингу Одеський медунівеситет серед аутсайдерів. Тож якість менеджементу Запорожана міністерські чиновники поставили під сумнів і звіт не прийняли. Стосунки із МОЗом стали ще напруженіші.



Одеський медичний університет

Тим часом адмінпровадження зі звинуваченнями у корупції суд проти Запорожана закрив, він повернувся на роботу. Схоже, що у Мінохорони здоров'я давно вирішили – корупційний шлейф, що супроводжує ректорство Запорожана, – це прямий шлях для звільнення ректора.

Але за цими фактами – жодного судового рішення, формально – немає й підстав. І от МОЗ зайшов з іншого боку. Порушення в університеті вирішили задокументувати – тому напередодні відправили туди комісію із перевіркою, але її навіть не пустили на поріг.

Читайте также: Виконувача обов'язків ректора Одеського медуніверситету не пускають на робоче місце, – МОЗ

От і формальний привід знайшовся – ректор такими діями порушив умови контракту. Звільнений. Крапка. Та про перемогу МОЗу говорити зарано. У день, коли з'явився цей наказ, – Запорожан, виявляється, опинився на лікарняному. І як вийшов такий збіг?

Та просто, за версією адвоката ректора – сам Запорожан півдня був головою приймальної комісії, аж раптом стався приступ – і його госпіталізували. А, комісія, яку врешті й не пустили, мовляв приїхала пізніше. Розминулися. І от ці кілька хвилин мають бути вирішальними у суперечці – звільнений Запорожан чи все ж таки – ні. Адже він вже оскаржує у суді звільнення і готує доказову базу.

Щось мені це нагадує... Ви не помічали, що раптові хвороби хапають наших чиновників у найнезручніші моменти – коли суди, арешти, комісії там усілякі...