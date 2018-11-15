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      Артем Овдиенко

      Чому українцям варто перейняти досвід снігоприбирання у США

      586
      Для водіїв у Києві сніг спричинив чималі незручності
      Для водіїв у Києві сніг спричинив чималі незручності / 5.ua

      Зима вкрила українську столицю. А ще кілька днів тому під київською мерією влаштовували виставку снігоприбиральної техніки. Втім, сніг все одно для комунальників став несподіванкою.

      Тож зранку середи Київ зупинився у десятибальних заторах. Утім, чесно кажучи, тут провина ще й на водіях, які поїхали нечищеними дорогами на літній гумі. Що тут скажеш – я й сам такий. Напрочуд тепла осінь була, тож і тягнув із "перевзуванням" до останнього. Відтак, сьогодні навіть не зміг з двору виїхати – застряг на гірці, кинув машину на узбіччі й поїхав на роботу маршруткою.

      Читайте також: В Україні засніжило: яка ситуація на основних дорогах – карта

      Тепер хвилююся, що поки я в ефірі – в мій припаркований автомобіль в'їде хтось більш рішучий, той, хто таки наважився на літній гумі попрямувати в місто.

      Але чи варто в сьогоднішньому транспортному колапсі звинувачувати лише комунальників та мера Кличка? Я певен, що ні – бо це було б нечесно. Дивіться – тут має бути дотриманий певний баланс.

      Теоретично, місто може накупити 100 тисяч мільйонів одиниць снігоприбиральної техніки, яка миттєво чиститиме засніжені ділянки. Проте варто розуміти, що техніку цю куплять не за гроші братів Кличків, зароблених ними на ринзі, а за наші гроші з податків. Техніка простоюватиме 350 днів на рік й обслуговуватимуть її знову ж таки за наші гроші.

      Снігоприбиральній техніці у Києві сутужно – із заметами впоратись важко
      Снігоприбиральній техніці у Києві сутужно – із заметами впоратись важко

      Тож, доцільніше було б піти іншим шляхом, як це відбувається, до прикладу у деяких американських містах – там між мешканцями та мерією існує суспільний договір. У разі снігопаду містяни свідомо відмовляються від користування власними автівками – банально сидять вдома й зайвий раз нікуди не їдуть, навіть на роботу. А комунальники протягом двох-трьох днів прибирають.

      Щоправда – ми, як завжди, пішли своїм шляхом. Й снігоприбиральної техніки в нас замало, й комунальники, схоже, "на ножах" із синоптиками, тож ті не діляться прогнозами, не попереджають комунальників про ймовірний сніг й ті реагують із запізненням на півдоби. А ще варто розуміти, що Київ місто пагорбів.

      Тож на літній гумі, нечищеною дорогою виїхати неможливо, а якщо якимось дивом таки вдалось це зробити, то потому вже не зупинишся, коли спускатимешся. Кілька десятків таких дурних ДТП сьогодні сталося в столиці – коли автівка відчайдушно гальмує, але продовжує юзом скочуватися з пагорба – і зупиняється лише догнавши іншу автівку.

      Загалом же в Києві за вчора сталося близько 500 аварій. У власників СТО та шиномонтажів сьогодні свято – мають чергу з клієнтів на тижні наперед.

      Читайте також: Перший сніг в Києві: як українські зірки зустріли зимову погоду

      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Новости Киева Снег в Украине Непогода в Украине Киев замело снегом
      Источник: 24 Канал
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