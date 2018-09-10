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Чому в Україні хочуть знищити унікального льотчика, який допомагав під час війни

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Віктор Лукіянчук – унікальний воєнний льотчик-випробувач 1 класу. Він літає як командир і навчає польотам на всіх наявних у нас літаках та гвинтокрилах.

До війни він служив у центрі льотної підготовки Збройних Сил України, який базувався у Криму.

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Коли росіяни почали захоплювати там наші аеродроми, полковник Лукіянчук організував переліт цілої групи літаків та гвинтокрилів до Миколаєва та Запоріжжя. Чим врятував їх для України.

Коли росіяни атакували Донбас і наш транспортний літак з десантниками був збитий над Луганським аеропортом (пам'ятаєте цю жахливу втрату одразу 49-и наших воїнів?) військова прокуратура попросила пана Віктора допомогти розслідувати ці втрати.

Разом зі своїм товаришем, теж воєнним льотчиком-випробувачем 1 класу, Віктор Лукіянчук дійшли висновків, що дії командування тією операцією суперечили військовим правилам. За допомогою цієї експертизи начальник оперативного штабу АТО, генерал-майор Віктор Назаров був звинувачений у недбальстві. І засуджений до 7 років позбавлення волі.

Льотчик-випробувач Віктор Лукіянчук
Льотчик-випробувач Віктор Лукіянчук

Він досі на волі, бо справа розглядається в апеляційному суді. А ось у льотчика великі проблеми. Спочатку його дружину – теж військовослужбовця – відправили служити за 200 кілометрів від Чернігова, куди перебазувався з Криму центр льотної підготовки. Сам центр реорганізували у науково-дослідницький інститут Збройних Сил України. І не запропонували там посаду Віктору Лукіянчуку. Зараз йому пропонують сидячу роботу в офісі, ще й на ранг нижче і з розрядом платні на 10 ступенів нижче.

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Його товариш не витримав такого ставлення, пішов зі Збройних Сил і зараз у цивільній авіації. Так, пан Віктор залишився єдиним в Україні воєнним льотчиком-випробувачем 1 класу. Він просить командування дати йому можливість далі нормально робити роботу, яку він вміє. Але наразі безуспішно.

Я буду просити колег з оборонного комітету Верховної Ради взяти цю історію під парламентський контроль. Готовий сам йти до командувачів. У нас і така велика нестача як літаків, так і підготовлених льотчиків. А авіація ж – це головна сила сучасних війн. На що готові путінські Повітряні Сили ми всі могли бачити під час бомбардувань Сирії. Не дай нам Бог таке пережити.

Багато людей захоплювалися прольотом льотчиків під час нещодавнього параду у День Незалежності у Києві. Час прийти на допомогу унікальному асу, який як повітря потрібний під час Війни за цю Незалежність.

На жаль, наших воїнів інколи доводиться захищати і від замішаної на корупції кругової поруки генералів. Але це треба робити. Поділіться цією історією з якомога більшою кількістю людей. Україна буде доброчесною. Але для цього її треба відстоювати особисто.

Автор: Егор Соболев
Теги: Новости Украины Новости политики Видеоблоги авиация Война на Донбассе Добродетельная страна
Источник: 24 канал
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