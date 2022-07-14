О еще одном преступлении российской армии журналистам 24 каналу рассказали местные жители. По их словам, мужчине чудом удалось выжить.

Читайте также В Херсоне и Мелитополе оккупанты уже избавляются от украинцев-предателей, – Минобороны

Известно, что мужчина, несмотря на запрет оккупантов, решил порыбачить на Сиваше. Заметим, что местные жители часто выживают с того, что сами добудут. Рыбалка для них это не просто хобби, а я нормальное питание и заработок.

Когда мужчина пытался выловить рыбу, в небе появился русский вертолет. Он летел из Джанкоя в направлении фронта. Военные без предупреждения начали стрелять по мужчине просто из-за того, что он пришел порыбачить.

Оккупанты не впервые издеваются над рыбаком

Это не в первый раз русские военные издеваются над людьми за выход в море. Раньше они поломали руки мужчинам в оккупированном Геническе, потому что они рыбачили в Азовском море. Да, путинские солдаты поймали местных жителей на берегу. Захватчики сообщили, что за рыбалку наказывают сломанными руками и немедленно приступили к исполнению "наказания".

Кроме того, оккупанты разогнали в городе рыбный рынок.

Заметим, что Генический район находится под российской оккупацией с первого дня полномасштабной войны. Так что местные жители терпят издевательство уже почти 5 месяцев.

Это может вас заинтересовать – на оккупированных территориях оккупанты начали сотрудничать с ВСУ: видео