Об этом 24 каналу рассказали местные жители. Заметьте, что Геническ россияне захватили еще в первый день полномасштабного вторжения, так что оккупанты терроризируют жителей уже почти 5 месяцев.

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Оккупанты сломали руки рыбакам

Во временно оккупированном россиянами Геническе запретили рыбалку. Город расположен на берегу Азовского моря, поэтому для некоторых местных это занятие не только хобби, но и работа всей жизни.

Известно, что людям, живущим в условиях оккупации, часто не хватает элементарных продуктов. Именно рыбалка могла помочь мирным жителям нормально питаться и хоть что-то зарабатывать.

Однако захватчики решили разогнать еще и рыбный рынок. Один из мужчин вместе со своим другом решился выйти в море, несмотря на запрет россиян. Однако на берегу их поймали оккупанты.

По словам местных жителей, россияне спросили у мужчин, предупреждали ли их, что за рыбалку будут ломать руки. Потом они именно это с ними и сделали.

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Кратко о жизни на временно оккупированных территориях

Мэр Скадовска Александр Яковлев рассказал, что местное население не поддерживает какие-либо действия российских оккупационных властей, а также не посещает "праздников", которые захватчики организуют. На весь город есть лишь несколько коллаборантов, а остальные украинцы с нетерпением ждут бойцов ВСУ.

В то же время на временно оккупированных территориях Донбасса местных терроризируют не только россияне, но и сирийцы. Много наемников заметили в Снежном, которое захватили еще в 2014 году.

Сирийцы не знают языка, пристают к детям и требуют у людей деньги. По информации источников 24 канала в разведке, местные шокированы, потому что боевики – вооруженные и агрессивные.

В свою очередь жителям Донецка приходится страдать не только от вражеских обстрелов. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео, на котором можно увидеть, как девочка моет посуду под дождем, ведь за более 8 лет оккупанты так и не смогли, или не захотели, наладить в некогда цветущем городе водоснабжение.

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