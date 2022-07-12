Жителям оккупированного Донецка приходится страдать не только от вражеских обстрелов. Их быт откатился на многие годы назад.

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Как жители Донецка моют посуду

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал очень веселое видео о том, как моют посуду жители Донецка. 8 лет жизни под российской оккупацией просто не могли пройти без следа.

На видео девочка показывает, как моет посуду под дождем. Наладить водоснабжение российские оккупанты просто не могут, поэтому людям приходится надеяться исключительно на природу.

Мытье посуды под дождем в Донецке: видео

Ситуация на оккупированных территориях: коротко о последних новостях

Жители временно оккупированной Каховки сообщили о громких взрывах. ВСУ удалось уничтожить еще один склад россиян, видео детонации снарядов уже покоряет сеть.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о том, что еще до наступления зимы на временно оккупированных территориях Донбасса наступит гуманитарная катастрофа. Враг уничтожил гражданскую инфраструктуру и не собирается ее восстанавливать. Люди остались без газа и воды, а зимой не стоит ожидать подачи тепла.

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