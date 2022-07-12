Мешканцям окупованого Донецька приходиться потерпати не лише від ворожих обстрілів. Їхній побут відкотився на багато років назад.

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Як мешканці Донецька миють посуд

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував дуже веселе відео про те, як миють посуд мешканці Донецька. 8 років життя під російською окупацією просто не могли проминути без жодного сліду.

На відео дівчинка показує, як миє посуд під дощем. Налагодити водопостачання російські окупанти просто неспроможні, тому людям доводиться сподіватися виключно на природу.

Миття посуду під дощем у Донецьку: відео

Ситуація на окупованих територіях: коротко про останні новини

Мешканці тимчасово окупованої Каховки пролунали про гучні вибухи. ЗСУ вдалося знищити ще один склад росіян, відео детонації снарядів вже підкорює мережу.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про те, що ще до настання зими на тимчасово окупованих територіях Донбасу настане гуманітарна катастрофа. Ворог знищив цивільну інфраструктуру та не збирається її відновлювати. Люди залишилися без газу та води, а зимою не варто очікувати на подачу тепла.

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