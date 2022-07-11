Руйнація цивільної інфраструктури на Донбасі має просто неймовірні масштаби. Зовсім скоро місцеві мешканці, яким не вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію, опиняться у вкрай складних гуманітарних умовах.

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Гуманітарна катастрофа на окупованому Донбасі

Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, гуманітарної катастрофи на Донбасі не уникнути. Винні у цьому російські окупанти, які знищили цивільну інфраструктуру вщент і не збираються її ремонтувати чи відновлювати.

Гуманітарна катастрофа там буде 100% навіть не 90. Коли вони атакували міста, вони місяцями їх розстрілювали. Всім, що лише в них є на озброєнні. Вони за цей час розбили всю інфраструктуру,

– сказав Гайдай.

Він розповів деталі про жахливі наслідки російських обстрілів. Магістральні газові труби вщент вигоріли, всю систему водопостачання, яка розташовувалася в Білогорівці, підірвали. Мільйон абонентів залишилися без води.

Що стосується водопостачання по містах та каналізаціях – всі труби вщент розбиті.

"Це не відновиш за тиждень чи за місяць. Я даю гарантію, що вони не впораються з цим до зими. Що буде з містами, опаленням – це взагалі катастрофа. Вся система буде зламана, її розірве", – додав Гайдай.

Також він додав, що окупанти крадуть з лікарень сучасне медичне обладнання та вивозять з України.

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