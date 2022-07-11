Разрушение гражданской инфраструктуры на Донбассе имеет просто невероятные масштабы. Совсем скоро местные жители, которым не удалось выехать на подконтрольную Украине территорию, окажутся в очень сложных гуманитарных условиях.

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Гуманитарная катастрофа на оккупированном Донбассе

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, гуманитарной катастрофы на Донбассе не избежать. Виновны в этом российские оккупанты, которые уничтожили гражданскую инфраструктуру и не собираются ее ремонтировать или восстанавливать.

Гуманитарная катастрофа там будет 100% даже не 90. Когда они атаковали города, они их месяцами расстреливали. Всем, что только у них есть на вооружении. Они за это время разбили всю инфраструктуру,

– сказал Гайдай.

Он рассказал детали об ужасающих последствиях российских обстрелов. Магистральные газовые трубы дотла выгорели, всю систему водоснабжения, которая располагалась в Белогоровке, взорвали. Миллион абонентов остались без воды.

Что касается водоснабжения по городам и канализациям – все трубы полностью разбиты.

"Это не восстановишь за неделю или месяц. Я даю гарантию, что они не справятся с этим до зимы. Что будет с городами, отоплением – это вообще катастрофа. Вся система будет сломана, ее разорвет", – добавил Гайдай.

Также он добавил, что оккупанты воруют из больниц современное медицинское оборудование и вывозят из Украины.

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