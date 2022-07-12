Так, на временно оккупированных территориях Донбасса заметили много вооруженных сирийцев. Об этом 24 каналу сообщили собственные источники в разведке.

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Сирийские наемники в Донецкой области

В Снежном, что в Горловском районе Донецкой области, ошивается немало сирийцев. Город был оккупирован еще в 2014 году и находится под временным контролем так называемой "днр". По информации украинской разведки, местные жители в шоке, ведь прибывшие иностранцы ведут себя агрессивно.

В Снежное приехало много сирийцев. Языки не знают, пристают к детям, требуют деньги. Местные шокированы, потому что те (сирийцы – ред. 24 канал) вооружены и агрессивны,

– сообщили источники 24 канала.

К слову, ранее в разведке Великобритании заявили, что у России есть кадровые проблемы на фоне скрытой мобилизации и, вероятно, готовится к вербовке наемников из мест лишения свободы. Речь, в частности, о наборе осужденных к частной военной компании "Вагнера".

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Между тем, в Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечали, что россия уже начала рекрутировать осужденных, чтобы впоследствии отправить их на Донбасс. Набор таких новобранцев проходит с тюрем в республике адыгея, мест лишения свободы в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

При этом статья, по которой был осужден преступник, не имеет никакого значения – набирают даже убийц и тех, кто совершил другие тяжкие преступления. Всем обещают полную амнистию при условии "службы" в течение 6 месяцев.

Новобранцам из тюрем выдают специальные жетоны, указывающие на их статус, а к сведению осужденных доказывают, что среди основных задач их военной "службы" будет установление контроля над автодорогами в направлении Изюм – Славянск – Бахмут.

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