Так, на тимчасово окупованих територіях Донеччини помітили багато озброєних сирійців. Про це 24 каналу повідомили власні джерела в розвідці.

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Сирійські найманці на Донеччині

У Сніжному, що у Горлівському районі Донецької області, вшивається чимало сирійців. Місто було окуповане ще у 2014 році й нині перебуває під тимчасовим контролем так званої "днр". За інформацією української розвідки, місцеві мешканці шоковані, адже прибулі іноземці поводяться агресивно.

У Сніжне приїхало багато сирійців. Мови не знають, чіпляються до дітей, вимагають гроші. Місцеві шоковані, бо ті (сирійці – ред. 24 канал) озброєні і агресивні,

– повідомили джерела 24 каналу.

До слова, раніше у розвідці Великої Британії заявили, що росія має кадрові проблеми на тлі прихованої мобілізації та, ймовірно, готується до вербування найманців із місць позбавлення волі. Мовиться, зокрема, про набір засуджених до приватної військової компанії "Вагнера".

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Тим часом у Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначали, що росія вже почала рекрутувати засуджених, щоб згодом відправити їх на Донбас. Набір таких новобранців відбувається із тюрем у республіці адигея, місць позбавлення волі у Ростові-на-Дону, Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді.

При цьому стаття, за якою було засуджено злочинця, не має жодного значення – набирають навіть вбивць та тих, хто скоїв інші тяжкі злочини. Всім обіцяють повну амністію за умови "служби" протягом 6 місяців.

Новобранцям з в'язниць видають спеціальні жетони, які вказують на їхній статус, а до відома засуджених доводять, що серед основних завдань їхньої військової "служби" буде встановлення контролю над автошляхами на напрямку Ізюм – Слов'янськ – Бахмут.

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