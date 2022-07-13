Про це 24 каналу розповіли місцеві мешканці. Зауважте, що Генічеськ росіяни захопили ще у перший день повномасштабного вторгнення, тож окупанти тероризують мешканців вже майже 5 місяців.

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Окупанти зламали руку рибалкам

У тимчасово окупованому росіянами Генічеську заборонили риболовлю. Місто розташоване на березі Азовського моря, тож для деяких місцевих це заняття є не лише хобі, а й роботою всього життя.

Відомо, що людям, які живуть в умовах окупації, часто бракує елементарних продуктів. Тож саме риболовля могла допомогти мирним жителям нормально харчуватися та хоч щось заробляти.

Однак загарбники вирішили розігнати ще й рибний ринок. Один з чоловіків разом зі своїм другом наважився вийти у море, попри заборону росіян. Проте на березі їх спіймали окупанти.

За словами місцевих жителів, росіяни запитали у чоловіків, чи попереджали їх про те, що за риболовлю ламатимуть руки. Опісля вони саме це з ними й зробили.

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Коротко про життя на тимчасово окупованих територіях

Мер Скадовська Олександр Яковлєв розповів, що місцеве населення не підтримує будь-які дії російської окупаційної влади, а також не відвідує "свят", які загарбники організовують. На все місто є лише кілька колаборантів, а решта українців з нетерпінням чекають бійців ЗСУ.

Водночас на тимчасово окупованих територіях Донеччини місцевих тероризують не лише росіяни, а й сирійці. Багато найманців помітили у Сніжному, яке захопили ще у 2014 році.

Сирійці не знають мови, чіпляються до дітей та вимагають у людей гроші. За інформацією джерел 24 каналу в розвідці, місцеві шоковані, бо бойовики – озброєні та агресивні.

Своєю чергою, жителям Донецька доводиться потерпати не лише від ворожих обстрілів. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, на якому можна побачити, як дівчинка миє посуд під дощем, адже за понад 8 років окупанти так і не змогли, чи не захотіли, налагодити в колись квітучому місті водопостачання.

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