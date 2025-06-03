Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Крымский ветер".

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Горит мост на Чонгарском полуострове

Мониторинговая группа заметила на спутниковых снимках сильный пожар возле Чонгарского моста. На севере Крыма в полдень исчезла сеть Интернет. Связано ли это с событием – неизвестно.

Эпицентр возгорания находится возле железнодорожного транспорта на Чонгарском полуострове вблизи одноименного моста.

Оккупационные власти Херсонской области еще не комментировали пожар возле моста. Также неизвестно, что вызвало возгорание и есть ли пострадавшие.

К слову, российские сообщества сегодня несколько раз писали о ракетной угрозе для Крыма.

Напомним, во вторник, 3 июня, Украина осуществила очередной удар по Керченскому мосту. Взрывы там прозвучали дважды за день. После подрыва опор мост признали аварийным. Около 18:00 росСМИ сообщили, что движение по мосту было восстановлено.

СМИ предположили, что мост, соединяющий Россию и оккупированный Крым, могли атаковать дроном "Толока" или подводным дроном "Маричка". Последний Силы обороны испытывали в августе 2023 года.