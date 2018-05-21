Черногория решила отгородиться забором от Албании: назвали причину

Власть в Черногории намерена возвести забор на границе с Албанией из-за сильного наплыва нелегальных мигрантов.

Такое заявление произнес глава пограничной службы страны Воислав Драгович, пишет Reuters.

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Сейчас Албания отказывается принимать обратно беженцев, которым отказали в предоставлении убежища в Черногории.

В Албанию беженцы попадают через Грецию.