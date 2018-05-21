Чорногорія надумала відгородитися парканом від Албанії: назвали причину
Влада у Чорногорії має намір звести паркан на кордоні з Албанією через сильний наплив нелегальних мігрантів.
Таку заяву виголосив глава прикордонної служби країни Воїслав Драгович, пише Reuters.
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Наразі Албанія відмовляється приймати назад біженців, яким відмовили в наданні притулку в Чорногорії.
До Албанії біженці потрапляють через Грецію.
Джерело: 24 Канал
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