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      Чрезвычайная климатическая ситуация: успеет ли человечество спасти планету

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      Чрезвычайное положение по всей планете – такое объявление главы ООН Антониу Гутерриша недавно всколыхнуло мир. А все из-за самого высокого за всю историю человечества уровня углерода в атмосфере. Его повлекли в том числе и последние масштабные пожары в тропических лесах Амазонки. По данным экологов, потреблять ресурсы земли мы стали вдвое больше, чем планета способна регенерировать.

      Парниковый эффект и, как результат аномальная жара, причина масштабных лесных пожаров на всех континентах планеты.

      Читайте также: Глобальное потепление: как изменился ваш город? Проверяем на примере Киева

      Из-за глобального потепления села Канады оказались под водой, ледники в Гренландии тают все быстрее. А из-за островов мусора в океане крупнейшие млекопитающие на планете погибают на побережьях.

      Через сміття гинуть тварини
      На побережье черепашка запуталась в мусоре

      Активисты в Европе забили тревогу еще несколько лет назад. В 2019 году митинги из-за изменения климата достигли апогея. Одни ночевали на улицах Лондона, другие еженедельно выходили на десятитысячные митинги в разных странах.

      А недавно активисты устроили многотысячный митинг во время саммита Большой семерки. Так пытались заставить мировых лидеров обратить внимание на экологический кризис.

      Мітинг активістів
      Митинг активистов

      Они ничего не сделали, чтобы изменить эту ситуацию, а наоборот только ухудшили ее. Поэтому мы вышли, чтобы выразить свой протест против такой системы,
      — рассказал участник митинга Ян.

      По данным Всемирной сети экологического следа, чтобы удовлетворить нынешние потребности человечества в ресурсах, нам нужно почти две планеты. В этом году мы живем в долг уже с 29 июня. И каждый год планета восстанавливается все медленнее. Сегодня ей нужно на три дня больше, чем в прошлом году. И на 4 месяца больше, чем 20 лет назад.

      "Люди чрезмерно потребляют запасы природы. Мы и транспортом пользуемся – это мощный загрязнитель. Мы покупаем много лишних вещей и так же выбрасываем много лишних вещей", – пояснил эколог Сергей Волков.

      Сміття
      Загрязнение мусором

      Понимают ли украинцы, что сами же и способствуют аномальному потеплению и готовы ли это изменить?

      – Целлофановые пакеты – это надо отменять. Начинать с себя, – киевлянин Дмитрий.

      – Обязательно. Как будем это делать, то все в стране изменится, – киевлянка Лидия.

      И хоть желание у наших граждан есть, однако пластиковые пакеты и далее используют более 80% украинцев. Свой вклад в это делает и сфера маркетинга. Если это не изменить, эксперты предупреждают о неутешительном сценарии. Однако его еще можно отвлечь.

      Пластикові пакети
      Пластиковые пакеты в океане

      Есть вариант с применением каких-то там технологий и изменения сознания общества. Альтернативные продукты создавать с меньшим карбоновым следом,
      – добавил эколог Сергей Волков.

      Еще в 2015 году 197 стран подписали Парижский договор, который должен помогать бороться с изменением климата. И формально документ вступит в силу только в 2020 году.

      пластик сміття розкладання
      Пластик разлагается 400-450 лет: инфографика 24 канала
       

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      Автор: Елена Кук
      Теги: Новости Украины Экология
      Источник: 24 канал
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