Надзвичайна кліматична ситуація: чи встигне людство врятувати планету

Надзвичайний стан по всій планеті – таке оголошення глави ООН Антоніу Гутерріша нещодавно сколихнуло світ. А все через найвищий за всю історію людства рівень вуглецю в атмосфері. Його спричинили зокрема й останні масштабні пожежі в тропічних лісах Амазонки. За даними екологів, споживати ресурси землі ми стали вдвічі більше, ніж планета здатна регенерувати.

Парниковий ефект та, як результат аномальна спека, причина масштабних лісових пожеж на всіх континентах планети.

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Через глобальне потепління села Канади опинилися під водою, льодовики у Гренландії тануть все швидше. А через острови сміття в океані найбільші ссавці на планеті гинуть на узбережжях.



На узбережжі черепашка заплуталася у смітті

Активісти у Європі забили на сполох ще кілька років тому. У 2019 році мітинги через зміну клімату досягли апогею. Одні ночували на вулицях Лондона, інші щотижня виходили на десятитисячні мітинги у різних країнах.

А нещодавно активісти влаштували багатотисячний мітинг під час саміту Великої сімки. Так намагались змусити світових лідерів звернути увагу на екологічну кризу.



Мітинг активістів

Вони нічого не зробити аби змінити цю ситуацію, а навпаки лише погіршили її. Тож ми вийшли аби висловити свій протест проти такої системи,

— розповів учасник мітингу Ян.

За даними Всесвітньої мережі екологічного сліду, аби задовольнити нинішні потреби людства у ресурсах, нам потрібно майже дві планети. Цьогоріч ми живемо у борг уже з 29 червня. І щороку планета відновлюється все повільніше. Сьогодні їй потрібно на три дні більше, ніж минулого року. І на 4 місяці більше, ніж 20 років тому.

"Люди надмірно споживають запаси природи. Ми і транспортом користуємось – це потужний забруднювач. Ми купуємо багато зайвих речей і так само викидаємо багато зайвих речей", – пояснив еколог Сергій Волков.



Забруднення сміттям

Чи розуміють українці, що самі ж і сприяють аномальному потеплінню і чи готові це змінити?

– Целофанові пакети – це треба скасовувати. Починати з себе, – киянин Дмитро.

– Обов'язково. Як будемо це робити, то все в країні зміниться, – киянка Лідія.

І хоч бажання у наших громадян є, проте пластикові пакети і далі використовують понад 80% українців. Свій вклад у це робить і сфера маркетингу. Якщо це не змінити, експерти попереджають про невтішний сценарій. Проте його ще можна відвернути.



Пластикові пакети в океані

Є варіант з застосуванням якихось там технологій і зміни свідомості суспільства. Альтернативні продукти створювати з меншим карбоновим слідом,

– додав еколог Сергій Волков.

Ще у 2015 році 197 країн підписали Паризьку угоду, яка має допомагати боротися зі зміною клімату. Та формально документ набуде чинності лише у 2020 році.



Пластик розкладається 400-450 років: інфографіка 24 каналу

