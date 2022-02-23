Срок введения режима чрезвычайного положения – 30 дней. При необходимости президент сможет продлить его.

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Что такое чрезвычайное положение

Юрист Максим Костецкий рассказал, что режим введения чрезвычайного положения прописан в Конституции Украины, а также отдельным законом. Это особенно правовой режим, вводимый для устранения чрезвычайных ситуаций, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, создают угрозу жизни и здоровью граждан, или при попытке захвата государственной власти или изменения конституционного строя Украины путем насилия.

Он предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления в соответствии с настоящим Законом полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения безопасности и здоровья граждан. А также нормального функционирования национальной экономики, органов государственной власти и органов местного самоуправления, защиты конституционного строя.

Фактически, это менее болезненный вариант для экономки правового режима, чем военное положение. Чрезвычайное положение вводилось в течение многих лет в разных странах Европы во время коронакризиса. Это позволяло оперативно решать насущные проблемы. Также по законодательству разрешается ограничивать некоторые права граждан. То есть, возможны ограничения заезда и выезда на отдельные территории, использование полиции для усиления безопасности, использование общественных средств, транспорта,

– пояснил Костецкий.

Эти ограничения могут применяться в соответствии с теми вызовами, которые будут стоять перед определенными территориями. То есть, они могут отличаться. Фактически, это решение может быть принято только после того, как Верховная Рада проголосует за введение чрезвычайного положения в течение 48 часов с момента подачи Указа президента Украины.

Думаю, что больше всего мер будет применено к приграничным районам, а также к крупным городам, где возможны провокации – Киев, Харьков, Херсон, Одесса. Меры будут приниматься на основе предложений комиссий по вопросам безопасности. Скорее всего будут приниматься меры для оперативного решения вопросов – проверка документов, возможность усиленной работы полиции,

– добавил он.

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Политолог Максим Джигун убежден, что "ЧП – нужно, несмотря на то, что мы имеем дело с Россией и лидером этой страны, который никогда не считал человеческие жизни какой-либо ценностью, который ради своей цели идет на любые провокации, на смерти, на теракты". Решение властей обусловлено желанием исключить дестабилизацию ситуации не только на Востоке, но и в других регионах.