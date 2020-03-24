Чрезвычайное положение сейчас не нужно, – Аваков

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков убежден, что на данном этапе борьбы с эпидемией коронавируса не требуется введения чрезвычайного положения. В то же время Аваков назвал другое мероприятие, которое, по его мнению, поможет остановить распространение Covid-19.

Для остановки распространения коронавируса нужен общий карантин. Об этом Аваков сказал в комментарии "Украинской правде".

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Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах,

– добавил Аваков.

Зато чрезвычайное положение сейчас не нужно, убежден глава МВД. Аваков отметил, что чрезвычайное положение предусматривает ограничения конституционных прав.

Для борьбы с вирусом нам это ни к чему, а его введение может быть только крайней мерой,

– заявил глава МВД.

Важно! В Украине могут ввести чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса в мире. Некоторые страны уже ввели такой правовой режим, в частности это сделали Италия, Словакия, Чехия, США, Эстония, Испания, Румыния и другие.

Что такое чрезвычайное положение?Согласно закону – это особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или в отдельных ее местностях. Вводится он при возникновении чрезвычайных ситуаций не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, создают угрозу жизни и здоровью граждан.

Вводится он для того, чтобы ограничить распространение пандемии. Ведь часто заставить людей изменить свой привычный ритм жизни можно только официально ограничив их права ли введя наказание за непослушание.

Ранее Арсен Аваков заявил, что, возможно, вскоре ограничения из-за коронавируса в Украине будут жестче. Все для того, чтобы максимально замедлить распространение вируса в стране.



Что запрещено в Украине / Инфографика 24 канала