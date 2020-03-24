Надзвичайний стан зараз не потрібен, – Аваков

Очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков переконаний, що на даному етапі боротьби з епідемією коронавірусу не потрібне запровадження надзвичайного стану. Водночас Аваков назвав інший захід, який, на його думку, допоможе зупинити поширення Covid-19.

Для зупинки поширення коронавірусу потрібен загальний карантин. Про це Аваков сказав у коментарі "Українській правді".

Важливо Закриття Києва на в'їзд і виїзд: що про це відомо

Для забезпечення карантину нам цілком досить оголошення режиму надзвичайної ситуації, який зараз діє в Києві й інших містах,

– додав Аваков.

Натомість надзвичайний стан зараз не потрібен, переконаний очільник МВС. Аваков наголосив, що надзвичайний стан передбачає обмеження конституційних прав.

Для боротьби з вірусом нам це ні до чого, а його запровадження може бути тільки крайнім заходом,

– заявив очільник МВС.

Важливо! В Україні можуть ввести надзвичайний стан через пандемію коронавірусу у світі. Деякі країни вже запровадили такий правовий режим, зокрема, це зробила Італія, Словаччина, Чехія, США, Естонія, Іспанія, Румунія та інші.

Що таке надзвичайний стан?Згідно з законом – це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях. Вводиться він при виникненні надзвичайних ситуацій не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян.

Вводиться він задля того аби обмежити поширення пандемії. Адже часто змусити людей змінити свій звичний ритм життя можна лише офіційно обмеживши їхні права чи й увівши покарання за непослух.

Раніше Арсен Аваков заявив, що, можливо, незабаром обмеження через коронавірус в Україні будуть жорсткішими. Все для того, аби максимально уповільнити поширення вірусу у країні.



Що заборонено в Україні / Інфографіка 24 каналу