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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Надзвичайний стан зараз не потрібен, – Аваков

      - Читать новость на русском
      Арсен Аваков проти надзвичайного стану / liga.net

      Очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков переконаний, що на даному етапі боротьби з епідемією коронавірусу не потрібне запровадження надзвичайного стану. Водночас Аваков назвав інший захід, який, на його думку, допоможе зупинити поширення Covid-19.

      Для зупинки поширення коронавірусу потрібен загальний карантин. Про це Аваков сказав у коментарі "Українській правді".

      Важливо Закриття Києва на в'їзд і виїзд: що про це відомо

      Для забезпечення карантину нам цілком досить оголошення режиму надзвичайної ситуації, який зараз діє в Києві й інших містах,
      – додав Аваков.

      Натомість надзвичайний стан зараз не потрібен, переконаний очільник МВС. Аваков наголосив, що надзвичайний стан передбачає обмеження конституційних прав.

      Для боротьби з вірусом нам це ні до чого, а його запровадження може бути тільки крайнім заходом,
      – заявив очільник МВС.

      Важливо! В Україні можуть ввести надзвичайний стан через пандемію коронавірусу у світі. Деякі країни вже запровадили такий правовий режим, зокрема, це зробила Італія, Словаччина, Чехія, США, Естонія, Іспанія, Румунія та інші.

      Що таке надзвичайний стан?Згідно з законом – це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях. Вводиться він при виникненні надзвичайних ситуацій не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян.

      Вводиться він задля того аби обмежити поширення пандемії. Адже часто змусити людей змінити свій звичний ритм життя можна лише офіційно обмеживши їхні права чи й увівши покарання за непослух.

      Раніше Арсен Аваков заявив, що, можливо, незабаром обмеження через коронавірус в Україні будуть жорсткішими. Все для того, аби максимально уповільнити поширення вірусу у країні.

      Що заборонено в Україні
      Що заборонено в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Надзвичайний стан в Україні 2020 Надзвичайні ситуації Арсен Аваков
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