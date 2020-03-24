Надзвичайний стан зараз не потрібен, – Аваков
Очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков переконаний, що на даному етапі боротьби з епідемією коронавірусу не потрібне запровадження надзвичайного стану. Водночас Аваков назвав інший захід, який, на його думку, допоможе зупинити поширення Covid-19.
Для зупинки поширення коронавірусу потрібен загальний карантин. Про це Аваков сказав у коментарі "Українській правді".
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Для забезпечення карантину нам цілком досить оголошення режиму надзвичайної ситуації, який зараз діє в Києві й інших містах,
– додав Аваков.
Для боротьби з вірусом нам це ні до чого, а його запровадження може бути тільки крайнім заходом,
– заявив очільник МВС.
Важливо! В Україні можуть ввести надзвичайний стан через пандемію коронавірусу у світі. Деякі країни вже запровадили такий правовий режим, зокрема, це зробила Італія, Словаччина, Чехія, США, Естонія, Іспанія, Румунія та інші.
Що таке надзвичайний стан?Згідно з законом – це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях. Вводиться він при виникненні надзвичайних ситуацій не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян.
Вводиться він задля того аби обмежити поширення пандемії. Адже часто змусити людей змінити свій звичний ритм життя можна лише офіційно обмеживши їхні права чи й увівши покарання за непослух.
Раніше Арсен Аваков заявив, що, можливо, незабаром обмеження через коронавірус в Україні будуть жорсткішими. Все для того, аби максимально уповільнити поширення вірусу у країні.
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