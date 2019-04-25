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      Чрезвычайное положение в Египте, безопасно ли там туристам

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      Ехать ли в Египет при условии чрезвычайного положения
      Ехать ли в Египет при условии чрезвычайного положения / 24 канал

      В Египте восстановили чрезвычайное положение. Что нужно знать украинским туристам, стоит ли ехать на египетские курорты, и как себя вести, чтобы не попасть в беду – выяснил 24 канал.

      Что случилось в Египте

      "Случилось" еще в 2017 году – теракты в храмах, в результате которых погибло более 40 человек. В апреле тогда египетские власти ввели чрезвычайное положение и регулярно его продолжали. Последний раз – в январе 2019-на три месяца.

      25 апреля 2019 – в Египте снова возобновили общенациональное чрезвычайное положение еще на три месяца. Также ввели комендантский час в районах северного Синая и близких к Израилю и Газе.

      Возвращаться или не ехать – советы туристу

      О чем надо знать и помнить, – в комментарии 24 канала рассказала юрист Евгения Захарченко (г. Кропивницкий).

      Самое главное – туристу во время введения ЧС в чужой стране необходимо оставаться в отеле, не ходить в людные места, на рынки и тому подобное.

      Прерывать отпуск вряд ли целесообразно, потому что результатом введения режима ЧС является усиление внимания правоохранительных органов к подозрительным лиц, увеличение количества проверок, патрулирования, ограничения свободы движения, пояснила юрист.

      Из-за того, что введено чрезвычайное положение, власть вводит необходимые меры для предупреждения будущих возможных нарушений. Кроме того, быстро купить билеты обратно вряд ли получится,
      – уточнила Захарченко.

      К тому же, любые туристические страны заботятся о туристах, которые являются основной статьей доходов бюджета, поэтому принимают максимум мер для их сохранности.

      Если ваша поездка только запланирована – ее вряд ли отменят, потому что в этом конкретном случае режим ЧС вводят частично, лишь в некоторых районах северного Египта. Там вводят усиленный режим патрулирования и комендантского часа.

      "Введение ЧП – это форс-мажор, который является основанием для избежания ответственности туроператора. В зависимости от того, за сколько дней до отлета введен режим ЧС, будет зависеть и размер возвращенных денег. Это может быть 80%, 50% или 20% (необходимо читать договор)", – пояснила юрист.

      Єгипет

      Чрезвычайное положение считается форс-мажором, что дает возможность туроператору избежать ответственности

      Если туристы заключили отдельный договор страхования, то сумма возвращенных денег может составлять 90-100% стоимости тура.

      Вообще не ехать лучше в случае, когда на территории всей страны отдыха введено ЧП из-за военных действий (то есть, горячая стадия). В Египте режим ЧС они вводят постоянно: в 2011, в апреле 2017 с постоянным продолжением и т. д., напомнила Захарченко.

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      В МИД Украины рекомендуют

      МИД "настоятельно рекомендует гражданам Украины учитывать высокий уровень террористической активности, а также риски и опасности, связанные с этим", и учитывать такие оговорки:

      - категорически не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах на запад от долины реки Нил;
      - проявлять повышенную бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в долине реки Нил, побережья Красного моря (курорты городов Хургады, Эль-Гуны, Сафаги, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).

      МИД также рекомендует не оставлять без необходимости места организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности. Постоянно следить за сообщениями СМИ для получения информации о событиях.

      Єгипет пустеля

      МИД категорически не советует ехать в пустынные районы на запад от долины реки Нил

      В случае необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха, надо сообщать об этом администрации отеля, родным или представителям туроператора.

      В случае резкого обострения ситуации необходимо неукоснительно выполнять указания должностных лиц, ответственных за безопасность в месте проживания. Туристам рекомендуется хранить в доступных местах документы, деньги и вещи, что понадобятся в случае срочной эвакуации.

      В случаях попадания в чрезвычайные ситуации, угрозы жизни и здоровью гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Египте по номеру телефона: +201 000039648, e-mail: [email protected] или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57.

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      Что говорят египтяне и туристы

      Украинская туристка Валентина (имя изменено), которая именно сейчас отдыхает в Египте, рассказала в комментарии 24 канала, что никаких проблем из-за продления чрезвычайного положения в стране не имела.

      В прошлый раз, когда здесь были, здесь именно произошли теракты, так нас и на улице обыскивали. Но эти моменты с полицией и военными, как для меня, – тема безопасности. Хотя вчера вечером с подругой вышли в город, магазинчики и прочее, так у нас ни разу не проверили документы,
      – рассказала туристка.

      По словам Валентины сами египтяне туристов успокаивают, и говорят, что все под контролем. "Военные и полиция работают, обеспечивая нашу безопасность. Вы гости и вам рады. А страшилки от гидов – это способ привязать к себе туристов и на них заработать", – пересказала она слова сотрудника отеля Мухаммеда.

      Словом, будьте внимательны и не ищите лишних приключений. Удачного отдыха!

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Публикации Статьи МИД Украины Советы Отдых Египет
      Источник: 24 канал
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