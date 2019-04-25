Надзвичайний стан в Єгипті: чи безпечно там туристам

У Єгипті відновили надзвичайний стан. Що треба знати українським туристам, чи варто їхати на єгипетські курорти, та як поводитися, аби не втрапити у халепу – з'ясував 24 канал.

Що трапилось у Єгипті

"Трапилось" ще у 2017 році – теракти у храмах, внаслідок яких загинули понад 40 людей. У квітні тоді єгипетська влада ввела надзвичайний стан і регулярно його продовжувала. Востаннє – у січні 2019 – на три місяці.

25 квітня 2019 – у Єгипті знову відновили загальнонаціональний надзвичайний стан ще на три місяці. Також запровадили комендантську годину в районах північного Синаю та близьких до Ізраїлю і Гази.

Повертатися чи не їхати – поради туристу

Про що треба знати і пам'ятати, – у коментарі 24 каналу розповіла юрист Євгенія Захарченко (м. Кропивницький).

Найголовніше – туристу під час введення НС у чужій країні необхідно залишатись в готелі, не ходити в людні місця, на базари тощо.

Переривати відпустку навряд чи доцільно, бо результатом введення режиму НС є посилення уваги правоохоронних органів до підозрілих осіб, збільшення кількості перевірок, патрулювання, обмеження свободи руху, пояснила юрист.

Через те, що введено надзвичайний стан, влада вводить необхідні заходи для попередження майбутніх можливих порушень. Крім того, швидко придбати квитки назад навряд чи вийде,

– уточнила Захарченко.

До того ж, будь-які туристичні країни піклуються про туристів, які є основною статтею доходів бюджету, тому вживають максимум заходів для їх убезпечення.

Якщо ваша поїздка тільки запланована – її навряд відмінять, бо у цьому конкретному випадку режим НС вводять частково, лише у деяких районах північного Єгипту. Там запроваджують посилений режим патрулювання та комендантську годину.

"Введення НС – це форс-мажор, який є підставою для уникнення відповідальності туроператора. У залежності від того, за скільки днів до відльоту введено режим НС, буде залежати і розмір повернутих грошей. Це може бути 80%, 50% чи 20% (необхідно читати договір)", – пояснила юрист.



Надзвичайний стан вважається форс-мажором, що дає можливість туроператору уникнути відповідальності

Якщо туристи уклали окремий договір страхування, то сума повернутих грошей може складати 90-100% вартості туру.

Взагалі не їхати краще у випадку, коли на території усієї країни відпочинку введено НС через військові дії (тобто, гаряча стадія). У Єгипті режим НС вони вводять постійно: у 2011, у квітні 2017 з постійним продовженням тощо, нагадала Захарченко.

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У МЗС України рекомендують

На своєму сайті МЗС нагадує про низку терористичних актів на території Єгипету, у тому числі у курортних містах та місцях, і "наполегливо рекомендує громадянам України зважати на високий рівень терористичної активності, а також ризики і небезпеки, пов’язані з цим", та враховувати такі застереження:

- категорично не рекомендується здійснювати поїздки і перебувати на півночі та в центральній частині Синайського півострова, а також в пустельних районах на захід від долини ріки Ніл;

- виявляти підвищену пильність при відвідуванні північного узбережжя Єгипту, столиці країни та дельти ріки Ніл, туристичних місць в долині ріки Ніл, узбережжя Червоного моря (курорти міст Хургади, Ель-Гуни, Сафаги, Затоки Макаді та Затоки Сома), а також південної частини Синайського півострова (курорти міст Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Таба).

МЗС також рекомендує не залишати без нагальної потреби місця організованого відпочинку, які перебувають під охороною і наглядом сил безпеки. Постійно стежити за повідомленнями ЗМІ для отримання інформації про події.



МЗС категорично не радить їхати в пустельні райони на захід від долини ріки Ніл

У випадку необхідності виїзду за межі місць організованого відпочинку, треба повідомляти про це адміністрації готелю, рідним або представнику туроператора.

У разі різкого загострення ситуації необхідно неухильно виконувати вказівки посадових осіб, відповідальних за безпеку у місці проживання. Туристам рекомендується зберігати в доступних місцях документи, гроші і речі, що знадобляться у випадку термінової евакуації.

У випадках потрапляння у надзвичайні ситуації, загрози життю та здоров’ю громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України в Єгипті за номером телефону: +201 000039648, e-mail: [email protected] або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 238 16 57.

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Що кажуть єгиптяни і туристи

Українська туристка Валентина (ім'я змінене), що саме відпочиває зараз у Єгипті, розповіла у коментарі 24 каналу, що жодних проблем через продовження надзвичайного стану в країні не мала.

Минулого разу, коли тут були, тут саме сталися теракти, так нас і на вулиці обшукували. Але ці моменти з поліцією і військовими, як на мене, – тема безпеки. Хоча вчора ввечері з подругою вийшли в місто, в магазинчики та інше, так у нас жодного разу не перевірили документи,

– розповіла туристка.

За словами Валентини самі єгиптяни туристів заспокоюють, і кажуть, що все під контролем. "Військові і поліція працюють, забезпечуючи нашу безпеку. Ви гості і вам раді. А страшилки від гідів – це спосіб прив'язати до себе туристів і на них заробити", – переказала вона слова працівника готелю Мухамеда.

Словом, будьте уважні і не шукайте зайвих пригод. Вдалого відпочинку!