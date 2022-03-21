Министерство финансов США обнародовало детали о деятельности международной оперативной группы Russian Elites, Proxies, and Oligarchs ("Русские элиты, доверенные лица и олигархи"). Она займется дорогими активами, принадлежащим россиянам из черного списка.
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Аукционные дома – участники расследования об активах олигархов России
Тройка крупнейших аукционных домов мира – Christie's, Sotheby's и Phillips – будет участвовать в международном расследовании активов российских олигархов.
Среди этих активов – коллекции произведений искусства Романа Абрамовича, Михаила Фридмана, Алишера Усманова и членов семьи Ротенбергов.
Мы абсолютно строго следуем нынешним санкциям и внимательно следим за любыми обновлениями списков,
– отметили в Sotheby's.
Санкции запрещают аукционным домам совершать соглашения с россиянами, внесенными в черный список, и их аффилированными лицами за границей.
К слову, недавно Christie's и Sotheby's отменили продажу произведений российского искусства и временно закрыли свои офисы в Москве. В то же время Phillips поддерживает московское отделение с административным персоналом, хотя никакие деловые операции через офис не проходят.
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