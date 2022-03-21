Міністерство фінансів США оприлюднило деталі про діяльність міжнародної оперативної групи Russian Elites, Proxies, and Oligarchs ("Російські еліти, довірені особи та олігархи"). Вона займеться дорогими активами, які належать росіянам із чорного списку.

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Аукціонні будинки – учасники розслідування про активи олігархів Росії

Трійка найбільших аукціонних будинків світу – Christie's, Sotheby's та Phillips – братиме участь у міжнародному розслідуванні щодо активів російських олігархів.

Серед цих активів – колекції творів мистецтва Романа Абрамовича, Михайла Фрідмана, Алішера Усманова та членів родини Ротенбергів.

Ми абсолютно суворо слідуємо за нинішніми санкціями та уважно стежимо за будь-якими оновленнями списків,

– зазначили в Sotheby's.

Санкції забороняють аукціонним будинкам здійснювати угоди з росіянами, внесеними до чорного списку, та їх афілійованими особами за кордоном.

До слова, нещодавно Christie's і Sotheby's скасували продаж творів російського мистецтва і тимчасово закрили свої офіси в Москві. Водночас Phillips підтримує московську філію з адміністративним персоналом, хоча жодні ділові операції через офіс не проходять.

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